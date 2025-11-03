A- A+

Promoções Como se planejar e também não cair nas falsas promoções da Black Friday Anualmente, a Black Friday, um dos dias mais aguardados por varejistas e clientes, faz crescer o número de vendas em diversos setores

Com a chegada do final do ano e a proximidade das festividades natalinas, muitas lojas oferecem promoções aos consumidores. Para quem quer adiantar as compras de final de ano sem abrir mão da economia, a Black Friday, um dos dias mais aguardados por varejistas e clientes, surge como uma alternativa. Mas, apesar dos preços atrativos, é importante que o consumidor esteja atento para não cair em falsas ofertas e/ou sair do orçamento planejado.

A data do calendário promocional ocorre na última sexta-feira do mês de novembro, que este vai cair no dia 28. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), a previsão é que o faturamento do varejo brasileiro atinja mais de R$ 13 bilhões no último fim de semana de novembro, ultrapassando os R$ 9,38 bilhões de 2024.



“É natural que exista uma sazonalidade durante o mês de novembro, justamente por conta da Black Friday. É importante lembrar que é um mês com a segunda data comemorativa mais importante do semestre, às vezes até mesmo ultrapassando o Natal, onde os consumidores antecipam as compras natalinas justamente na Black Friday para aproveitar as promoções. É uma data extremamente importante para o comércio e serviços”, destacou o economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Pernambuco (Fecomércio-PE), Rafael Lima.

Economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo em Pernambuco (Fecomércio-PE), Rafael Lima. Foto: Maker Mídia

A Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, divulgou uma pesquisa que revela que 72% dos brasileiros dizem se planejar para a Black Friday, mas 23% deles já ultrapassaram o limite do cartão em anos anteriores, e 12% se endividaram. Para evitar o endividamento e o gasto excessivo durante o período, é importante realizar um planejamento orçamentário antes das compras. É necessário acompanhar o orçamento, saber no que está sendo gasto e quanto tem disponível para gastar nos próximos meses.

“É importante que exista um planejamento orçamentário para, ainda que pagando parcelado, o consumidor tenha capacidade financeira para cumprir com esse compromisso e não entre na inadimplência, porque vêm juros, multas, vira uma bola de neve e atrapalha todo o planejamento”, afirmou o economista.

Ainda de acordo com a pesquisa realizada pela Serasa, 42% dos entrevistados afirmaram que vão aproveitar as promoções, mesmo com mais cautela. Os artigos mais desejados, segundo o levantamento, são eletrônicos, com cartão de crédito como principal meio de pagamento, seguido pelo Pix.

Em Pernambuco, a 4ª edição do estudo “Panorama de Consumo”, realizado pelo Mercado Livre e o Mercado Pago, revela que 40% dos entrevistados já organizaram suas finanças e pretendem gastar mais na Black Friday em 2025, com 51% garantindo que vão utilizar Inteligência Artificial para comparar preços.

Consumidores

Há cinco anos, a designer de unhas Tamires Amancio tem o próprio espaço de beleza oferecendo serviços como manicure, cortes de cabelo, escovas e depilação. A empreendedora vai aproveitar a Black Friday deste ano para fazer a reposição de produtos de uso diário no estabelecimento como esmalte, gel, shampoo e cremes de hidratação.

Tamires costuma comprar em lojas físicas, como a Império das Unhas, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e virtuais. “Eu sempre tento buscar os melhores preços”, pontuou Tamires.

Designer de unhas Tamires Amancio. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além da reposição dos produtos, a designer de unhas também está pesquisando móveis para o estúdio dela, que está sendo reformado.

“Eu também vou pesquisar um sofá. Vou comprar mais poltronas, e uma cadeira de cabeleireira.” Ela reiterou que é essencial conferir os preços semanas antes da Black Friday para, no dia da promoção, certificar-se se o preço está valendo a pena.

Já a nutricionista Jéssica Fernandes aproveita as promoções para comprar, com preços diferenciados, artigos esportivos, maquiagem e utensílios domésticos. Também está em busca de móveis como cadeiras e armário para o consultório dela.

“Eu aproveito muito o período entre setembro e outubro para fazer as compras. Às vezes, um pouco antes da Black há uma queda de preços. E, no dia da Black, eu aproveito para comprar coisas que eu vejo que realmente foram remarcadas, como sapatos. Como eu treino, utilizo tênis para crossfit e corrida. Então, às vezes, as lojas dão uma boa baixa nesses setores, em artigos esportivos. Como a minha prioridade está sendo também o meu consultório, estou priorizando móveis”, explicou.



Jéssica gosta de comparar preços e pesquisar melhor o produto que vai consumir.

“Por exemplo, no caso do sapato, vejo qual é o melhor e começo a comparar os valores. Vejo os valores nas lojas físicas e on-line, e se vou conseguir desconto. Ultimamente, existem muitos grupos que oferecem cupons de desconto”, salientou.

Dicas

Para evitar falsas promoções e cair na pegadinha da “metade do dobro do preço”, o economista Rafael Lima explicou que existem plataformas on-line para o consumidor ver a série histórica de preço dos produtos.



“É importante ver o histórico de preço do produto. Procurar comentários das pessoas a respeito do preço do item também é muito importante para não comprar uma coisa achando que é outra e depois se arrepender. São formas de se blindar e não cair em pegadinha ou optar por um valor não tão acessível comparado a meses atrás”, aconselhou Lima.

O economista destacou que, para o consumidor que tem o comportamento de acompanhar o preço e avaliar o orçamento, a Black Friday é um momento de oportunidade para comprar os produtos desejados.

Comércio

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) do Recife e do Sindicato dos Lojistas de Bens e Serviços (Sindilojas) do Recife, Fred Leal, é importante que o lojista esteja não apenas no comércio físico, mas também nas plataformas digitais. Com isso, é possível chegar a um número maior de consumidores.

“O varejista não pode ter uma coisa só. Ele tem a loja na rua, no shopping, mas tem que estar envolvido na parte digital também. Precisa vender no comércio eletrônico e nas plataformas, fazendo todo um trabalho de marketing digital”, disse Fred Leal.

Presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Para quem perder a Black Friday ou não encontrar com um bom preço aquele produto que estava desejando, o presidente da CDL Recife ressalta que, em dezembro, a entidade estará lançando a 7ª edição do Natal Premiado, em parceria com o Sindilojas. A iniciativa tem como finalidade estimular o comércio local.

“É um sucesso e mais uma ferramenta que a gente tem para o lojista. Essa campanha começa agora em dezembro e vai até o dia 24. E a partir do dia 15 de novembro até o dia 24 de dezembro, as lojas do Centro do Recife estarão abertas todos os dias”, disse.

