Planejamento Como se planejar para cair na folia sem terminar o Carnaval no vermelho Definir um teto de gastos evita arrependimentos futuros e ajuda a equilibrar o orçamento do mês sem precisar abrir mão da diversão, alerta um dos educadores financeiros ouvidos pela reportagem da Folha de Pernambuco

No Recife, o Carnaval já não espera o sábado de Zé Pereira. Há três anos, a folia na capital do frevo começa na quinta-feira, dois dias antes, e já toma conta da cidade nesta semana. No dia seguinte, é a vez de Olinda dar início à maratona que segue até a Quarta-feira de Cinzas. Para quem leva a festa de Momo a sério e quer curtir sem aperto no bolso, a preparação também precisa começar mais cedo, com planejamento financeiro para dar conta dos gastos. Mas, mesmo de última hora, ainda dá para se organizar.

Marcado por folia e festa, o Carnaval costuma demandar um alto valor em gastos, com fantasias, alimentação fora de casa, bebida, transporte por carros de aplicativo (que nessa data costumam operar em preço dinâmico) e outros custos.



Nessa época, a preocupação com passar do limite se intensifica, seja viajando para curtir a festa, ou até aproveitando na própria cidade. Isso porque o turismo deve render uma movimentação financeira de R$ 14,48 bilhões no carnaval 2026, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Endividamentos

Para quem vai cair na folia no Recife, já é da capital do frevo ou de outro município do estado, também precisa se preocupar com o bolso. Em Pernambuco, o percentual de endividamento é de 50,25%, com o estado na segunda colocação no Mapa da Inadimplência da Região Nordeste, segundo o Serasa, ficando atrás apenas do Ceará.



Para fugir do risco de se endividar, planejar um teto de gastos ainda é a solução mais realista, de acordo com o educador financeiro Thiago Senna. Com base nisso, vem a hora da reserva desse valor.



“Uma boa referência prática é reservar até 10% ou 15% do salário líquido para esse tipo de lazer. Quem recebe R$ 2 mil mensais, por exemplo, pode planejar gastar entre R$ 200 e R$ 300 no total com o Carnaval. Definir esse teto evita arrependimentos futuros e ajuda a equilibrar o orçamento do mês sem precisar abrir mão da diversão”, alerta o especialista.

Limite diário

A lógica de definir tetos de gasto, por vezes, pode ser difícil, então definir um limite para cada dia pode facilitar essa estratégia. O limite diário de gastos ajuda a manter o controle e ainda permite que a pessoa aproveite todos os dias da festa sem sustos.



“O ideal é pegar o valor to­tal reservado para o Carnaval e dividir pela quantidade de dias que pretende sair. Se a ideia é gastar até R$ 300 em quatro dias, o limite diário é de R$ 75. Pode-se separar esse valor em dinheiro vivo ou usar um cartão com saldo limitado. Quando o valor acabar, é o sinal de que o gas­to do dia se encerrou”, explica Senna.

Mesmo escolhendo os blocos e festas gratuitas, todos os dias exigem gastos.” O Carnaval dá a sensação de ‘gasto pequeno’, mas que se repete todos os dias. Definir um teto diário ajuda a evitar excessos e traz consciência na hora de gastar”.

Antes do dinheiro começar a ser gasto com bebida, transporte e aquelas outras despesas comuns do Carnaval, o desembolso é para comprar as roupas carnavalescas, que também ocupa um volume importante no orçamento. Prontas, as fantasias para adultos, no Centro do Recife, vão de R$ 50 a R$ 300. Mas esses custos, para quem vê o Carnaval como indispensável, precisam ser pensados, mesmo que na semana do início do festejo.

Investimento

Independentemente do gasto inevitável para quem vai às ruas, o Carnaval é coisa séria para muitas pessoas. Se a alegria vivida nos dias da Festa de Momo é prioridade, o gasto com ela deixa de ser uma mera despesa e passa a ser um investimento, como para a fotógrafa Rebeca Martins.

Rebeca diz que encara a festa como um investimento na diversão e na saúde mental e, por isso, vê o peso do Carnaval nas finanças por outra óptica.

“Eu avalio esse custo para mim como se fosse um investimento porque são dias oficiais de celebração, então acho que faz parte celebrar, já que a vida tão dura”, afirmou.

Rebeca Martins adota várias estratégias para economizar, uma delas é pensar na folia meses antes. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para fazer com que as festas realmente não signifiquem um peso no bolso, Rebeca adota várias estratégias, uma delas é pensar na folia meses antes. Durante os dias de festa, Rebeca estima um gasto de R$ 500 a R$ 700, mas algumas coisas ajudam a comprimir esse custo, como pensar na dinâmica de alimentação nesses dias, por exemplo.

“Geralmente eu sempre faço feira já pensando em comprar coisas rápidas, práticas e úteis para eu evitar estar comendo na rua. Algumas coisas são muito caras e outras por segurança mesmo”, disse.

Nessa época, outro ponto que colabora com a economia é compartilhar custos. Na hora de ir até o local da folia, a fotógrafa lembra que dividir corridas por aplicativo com amigos sempre sai mais barato.

A festa exige planejamento, mas ele também pode ser feito durante a semana, se não pensado antes. Quem deixou para comprar roupas e adereços no último momento pode acabar pagando um preço mais elevado, mas existe uma forma de driblar isso.



“Comprar adereços de última hora costuma sair mais caro. Uma boa estratégia é reaproveitar itens que já tem em casa, trocar fantasias com amigos ou investir em algo mais simples e versátil”, orienta o educador financeiro Rhaldney Piauilino.

O deixar para última hora é um costume da pesquisadora Vitória Cavalcante, de 26 anos, que sempre decide o que vestir na semana da festa. No ano passado, ela conseguiu montar uma fantasia de cupido dois dias antes do início do Carnaval.



“No lugar da fantasia pronta, optei por comprar um conjunto vermelho e fiz o arco e a flecha em casa mesmo”, disse.



Com o conjunto a R$ 35 e materiais como cola, palito de churrasco, tinta e um cabide - que saiu de graça por já ter em casa -, o custo total da fantasia ficou em R$ 54.

Dicas

Há anos planejando o Carnaval e com uma certa experiência no montar das fantasias, Rebeca Martins dá algumas dicas para quem quer montar a fantasia em casa gastando pouco. Ela lembra que buscar referências e tutorias na internet aliados à criatividade é um caminho essencial para construir um look que não faça vergonha.

De material, o maior aliado é sempre a cola quente, orienta a fotógrafa. “Cola quente salva muitas coisas que você resolve fazer de última hora, ou até mesmo quando você precisa colar miçangas”.

Outra aquisição que precisa fazer parte das compras de carnaval são os aviamentos, que podem ser encontrados por metro, entre R$ 15 a R$ 20 em lojas do Centro da cidade. “Dá pra fazer muita coisa com eles, tipo, colocar ao redor da hot pant ou fazer um top com isso. Além da saia de tule também”.

O adereço, muito popular nos dias de Carnaval, pode ser usado de várias formas, inclusive para montar um top bufante, usando a saia atravessada na parte superior do corpo.



Na hora de pensar na fantasia, as lojas de preço único também podem ser uma alternativa mais econômica. No Cariri do ano passado, por exemplo, Rebeca montou um body temático para a festa que custou R$ 18. Com os materiais que comprou e customizou, a fotógrafa conseguiu curtir bem vestida, gastando pouco.

