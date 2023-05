Como vai ficar o salário mínimo em 2024? Entenda a nova fórmula de reajuste

A- A+

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei com a nova política de valorização do salário mínimo. Segundo informou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos atos de comemoração pelo Dia do Trabalhador, em 1º de maio, o piso salarial terá ganho real.

Lula também confirmou que salário mínimo deste ano ficará em R$ 1.320 a partir deste mês de maio. Mas como ficará o piso salarial a partir de 2024?

Segundo técnicos do governo e do Instituto Fiscal Independente do Senado, com a nova fórmula, o salário mínimo deverá ser de R$ 1.429 no ano que vem.

Fórmula de reajuste

A nova regra, que valerá a partir de 2024 vai considerar, além da inflação, a variação do PIB (Produto Interno Bruto, conjunto de bens e serviços produzidos no país).

Como os dados do PIB são divulgados com defasagem, a referência será o resultado de dois anos antes.

Além da variação do PIB, será considerado também o aumento da inflação pelo INPC, que é o índice de referência para reajustes salariais.

Em 2024

Considerando a variação do PIB de 2022 (ou seja, que será a referência para o salário mínimo de 2024), o ganho real do mínimo no ano que vem será de 2,9%.

Técnicos do governo estimam que, assim, o salário mínimo para 2024 subirá para R$ 1.429.

O cálculo considera uma estimativa de 5,3% para a inflação deste ano, medida pelo INPC, que é o índice de referência para os reajustes salariais.

