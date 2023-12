Companhia aérea civil é administrada pelo Exército no México

A- A+

Uma nova companhia aérea civil, administrada pelo Exército, iniciou suas operações nesta terça-feira (26) no México, prometendo tarifas mais baixas que as três grandes companhias que operam no mercado local.

A Mexicana de Aviación iniciou seu serviço com um voo entre o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), localizado na periferia da Cidade do México, e no balneário de Tulum, no Caribe mexicano, onde o governo inaugurou um novo terminal no início de dezembro.

"Volte a voar com a Mexicana de Aviación. Esta é uma companhia aérea emblemática, histórica", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em sua habitual coletiva de imprensa matutina.

A companhia foi fundada em 1921 e entrou em falência em 2010. Em agosto deste ano, o governo mexicano roubou a marca Mexicana de Aviación por 815 milhões de pesos (cerca de 48 milhões de dólares ou cerca de 233 milhões de reais) para que voltasse a operar.

A empresa é administrada pelo Grupo Olmeca-Maya-Mexica, uma carga das Forças Armadas mexicanas, que também gerencia o Trem Maya, que iniciou operações no sudeste do país em 18 de dezembro.

Durante o governo de López Obrador, os militares acumularam funções em setores que costumavam ser atribuídos a autoridades civis como aeroportos, construções, obras de infraestrutura e alfandegas. Críticos do presidente denunciam uma "militarização" do país.

