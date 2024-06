Companhia aérea de Singapura oferece US$ 10 mil para feridos em voo turbulento

A Singapore Airlines anunciou, nesta terça-feira, que ofereceu uma compensação de US$ 10 mil aos passageiros que sofreram ferimentos leves em um voo atingido por turbulência violenta, em maio.



A companhia aérea também discutirá um pagamento maior para aqueles que sofreram ferimentos mais graves.

Um britânico de 73 anos morreu e vários outros passageiros e tripulantes do voo SQ321, de Londres para Cingapura, sofreram lesões no crânio, cérebro e coluna vertebral durante a turbulência.

Os pilotos desviaram o Boeing 777-300ER para Bangkok, onde os feridos foram levados ao hospital. O avião tinha 211 passageiros e 18 tripulantes a bordo.

A companhia aérea informou, em comunicado nesta terça, que enviou e-mails oferecendo uma compensação de US$ 10 mil aos passageiros que sofreram ferimentos leves no incidente.

Em casos de ferimentos graves que exigiam cuidados médicos de longo prazo e solicitavam assistência financeira, a companhia aérea de Singapura ofereceu um pagamento inicial de US$ 25 mil "para cobrir as suas necessidades imediatas".

“Isso fará parte da compensação final que esses passageiros receberão”, acrescentou.

Além disso, a companhia aérea anunciou que reembolsará o valor das passagens a todos os passageiros do voo, inclusive aos que não ficaram feridos.

O Ministério dos Transportes de Singapura disse que a queda repentina de 54 metros jogou violentamente para o alto passageiros que não usavam cintos de segurança na cabine do avião.