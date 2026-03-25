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AVIAÇÃO Companhia aérea Finnair encomenda até 46 jatos modelo E195-E2 da Embraer Empresa vai ampliar suas operações e quer modernizar frota mais antiga

A companhia aérea Finnair e a Embraer assinaram acordo para a compra de até 46 aeronaves E195-E2, incluindo 18 pedidos firmes, 16 opções e 12 direitos de compra. O E195-E2 substituirá a frota antiga da Finnair, que tem estratégia de expandir suas operações pela Europa e outros destinos onde já opera.

"Mais 46 aviões da Embraer para a Finnair, da Finlândia, foram encomendados", comemorou o vice-presidente e ministrio da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, Geraldo Alckmin, durante a cerimônia de entrega do primeiro Gripen montado no Brasil, na unidade da Embraer em Gavião Peixoto.

A aeronave fabricada pela Embraer foi selecionada, segundo o comunicado das empresas, por sua eficiência, confiabilidade e melhora da experiência dos passageiros. O E2 é um jato de corredor único e considerado o mais silencioso do mercado — até 35% mais econômico em combustível em relação à geração anterior de E190 operados pela Finnair. Com o E195-E2, a Finnair vai reforçar seu posicionamento sustentável.

“Este é um dos maiores investimentos nos 102 anos de história da Finnair e um passo decisivo em nossa estratégia. O E2 nos permitirá fortalecer nossa malha na Europa e aproveitar novas oportunidades de crescimento no mercado. Além disso, poderemos aumentar nossa competitividade com mais confiabilidade, versatilidade, enquanto oferecemos uma experiência superior ao passageiro. A renovação da frota narrowbody também é fundamental para reduzir as emissões de CO e avançar em nossas metas climáticas”, afirmou em comunicado Turkka Kuusisto, CEO da Finnair.

“A combinação única de eficiência, conforto e confiabilidade do E195E2 proporciona benefícios significativos, como menor consumo de combustível, menores emissões de CO e eficiência operacional superior", afirmou Arjan Meijer, Presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial.

As entregas das aeronaves têm início previsto para o segundo semestre de 2027. A encomenda será adicionada à carteira de pedidos da Embraer do primeiro trimestre de 2026.

A Finnair é uma companhia aérea europeia que atua na Ásia, na América do Norte e na Europa. É a única companhia com voos diretos para a Lapônia durante todo o ano. É integrante da aliança Oneworld, e suas ações são negociadas na Nasdaq Helsinque.

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