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TECNOLOGIA Companhia aérea no Japão testa robôs humanoides para suprir falta de mão de obra em aeroportos Projeto piloto começa em maio e deve avaliar uso de máquinas em tarefas como bagagens e limpeza, com possível adoção a partir de 2028

A Japan Airlines anunciou nesta segunda-feira (27) que iniciará, em maio, um experimento para utilizar robôs humanoides em operações de assistência em solo em aeroportos. A iniciativa, inédita no Japão, surge como resposta à crescente escassez de mão de obra no setor.

Vídeos que mostram testes com os equipamentos já circulam nas redes sociais, chamando atenção para o avanço da automação em atividades tradicionalmente realizadas por trabalhadores humanos.

Assista:

Japan Airlines (JAL) and GMO have announced that they will begin a pilot project next month using humanoid robots to address the labor shortage in airport ground handling operations.



Read more: https://t.co/RIh7qGEnDs#groundhandling #aviation pic.twitter.com/T4t2p8m0LD — FL360aero (@fl360aero) April 27, 2026



Segundo a FL360aero, o projeto piloto será conduzido em parceria com a GMO Internet Group, responsável por fornecer os robôs e desenvolver os sistemas necessários para sua operação. Nesta primeira fase, os equipamentos serão testados na movimentação de contêineres de carga, transportando-os de carrinhos até áreas próximas às aeronaves.

Automação como resposta à crise de trabalhadores

A iniciativa ocorre em um momento de aumento da demanda por viagens aéreas no Japão, impulsionado pelo crescimento do turismo internacional. Ao mesmo tempo, o país enfrenta um declínio populacional que impacta diretamente setores que dependem de mão de obra intensiva, como os serviços aeroportuários.

Segundo a empresa, o objetivo do experimento é identificar quais tarefas podem ser executadas com eficiência pelos robôs. Entre as funções avaliadas estão o carregamento de bagagens, a orientação de aeronaves no solo e a limpeza interna das aeronaves, esta última com a possibilidade de uso de robôs fabricados na China.





A escolha por robôs humanoides não é casual. Como os aeroportos foram projetados para trabalhadores humanos, esses equipamentos podem operar nos espaços existentes sem necessidade de adaptações estruturais. Diferentemente de robôs com rodas, que enfrentam limitações como escadas e irregularidades no piso, os modelos humanoides tendem a se adaptar melhor ao ambiente.

A expectativa da Japan Airlines é que, até 2028, seja possível validar o uso prático da tecnologia e expandir gradualmente sua aplicação. Em um cenário mais avançado, a companhia avalia a possibilidade de os robôs assumirem grande parte das tarefas operacionais hoje desempenhadas por pessoas.

“Queremos reduzir a carga de trabalho da equipe por meio da automação, permitindo que os humanos assumam tarefas como a gestão de segurança”, afirmou um representante da empresa.

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