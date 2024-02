A- A+

Finnair Companhia aérea vai pesar passageiros antes do embarque. Entenda Objetivo é calcular o equilíbrio da aeronave para garantir um voo seguro, informa empresa finlandesa que fará testes com voluntários

Os passageiros já estão acostumados com a bagagem sendo pesada durante o check-in para saber se atende às normas da companhia aérea. Mas agora há empresas pesando também os próprios passageiros com suas bagagens de mão. O objetivo é calcular o equilíbrio da aeronave para garantir um voo seguro, informam.

A Finnair, maior companhia aérea da Finlândia, começou a realizar testes no Aeroporto de Helsinque, com passageiros voluntários sendo pesados no portão de embarque. A ideia é que a companhia aérea possa refinar as estimativas de peso para os voos antes da decolagem.

O vice-presidente sênior de comunicações da Finnair, Päivyt Tallqvist, disse à CNN que todo o processo é anônimo, com apenas o funcionário no portão vendo o peso. A companhia registra apenas o peso e informações básicas do cliente e da bagagem de mão. Não são pedidos nomes ou códigos de reserva, por exemplo.

Teste voluntário no inverno e no verão

O teste é voluntário e começou a ser feito na segunda-feira (5). Até a quinta-feira (8), cerca de 800 pessoas já tinham participado. A ideia é pesar 1.200 passageiros no inverno e no verão.

Segundo Tallqvist, a companhia aérea ficou “positivamente surpresa com o número de voluntários”, disse ele à CNN.

“Comunicamos esta pesquisa aos clientes da Finnair através dos nossos canais de redes sociais e dos nossos aplicativos, e os primeiros voluntários pediram proativamente para participar, mesmo antes de o equipamento ser configurado”, conta.

As companhias aéreas já calculam o peso dos aviões justamente para garantir um voo seguro aos passageiros. Cada aeronave possui um peso máximo definido. Antes da decolagem, são medidos os pesos dos tripulantes a bordo, das cargas, das bagagens no porão e até dos serviços de bordo e tanques de combustível.

A depender do peso carregado na aeronave, a companhia aérea pode optar por remanejar cargas ou até retirar malas e passageiros do destino em função do peso máximo e do caimento dele sobre a aeronave.

As companhias aéreas costumam utilizar pesos médios de passageiros fornecidos pelas autoridades da aviação civil. Mas também podem usar os seus próprios, desde que aprovados pelas autoridades. A Finnair, por exemplo, faz suas próprias medições desde 2018, mas com a exigência de serem atualizadas a cada cinco anos. Por isso a atualização agora.

Além da Finnair, a Korean Air já conduziu seu próprio programa de pesagem em 2023. A Air New Zealand também fez uma pesquisa de peso no ano passado.

