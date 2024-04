Companhia das Letras inaugura novo Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Com expectativa de crescimento de 20% no seu faturamento em dois anos, a Companhia das Letras inaugura neste mês um novo Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O movimento descentraliza o mercado editorial brasileiro, movimentando a cadeia local. Inicialmente, serão gerados 30 empregos diretos e 100 indiretos.

O objetivo da iniciativa é dar mais eficiência e rapidez na distribuição de oito estados: Pernambuco, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. O atendimento da Bahia será mantido por meio de depósito em Guarulhos por questões logísticas.

“Com um Centro de Distribuição do Nordeste vamos ganhar em agilidade nas entregas e grande redução nos custos do frete. Com isso, prevemos um aumento de 20% no faturamento em dois anos”, comenta Luciana Borges, diretora comercial da Companhia das Letras.

A escolha do Nordeste para a instalação do centro visa ampliar o potencial do local. Atualmente, a Região é a terceira do país em número de pontos de venda de livros, com 1.047 unidades, segundo dados da Associação Nacional de Livrarias. A região fica atrás apenas do Sudeste e do Sul. Entre os estados nordestinos, Pernambuco e Ceará são os que representam a maior fatia nas vendas da editora.

A ideia é que, com a instalação do novo centro, seja alcançada uma expansão do mercado. A avaliação é que há pontos potenciais de vendas na região que não são atendidos pela editora hoje e que vão passar a ser descobertos a partir da inauguração da nova unidade de distribuição.

Potenciais

Entre os potenciais vistos no Nordeste, estão o ambiente favorável para venda de livros infantis e mangás, além do crescimento do setor de educação da região, com um ambiente atrativo para obras para atender este segmento.

Com a redução dos gastos em frete, a expectativa é fazer um investimento maior no catálogo da editora, além de dar mais espaço para autores regionais. Segundo levantamento da editora, entre 12% e 15% dos autores brasileiros nasceram no Nordeste.

“Os nossos parceiros comerciais focam as aquisições e acervos nos livros mais vendidos e lançamentos. Com um custo menor de frete e entrega ágil, vamos possibilitar um investimento maior nas obras do nosso catálogo e um aumento na disponibilidade de títulos. A tendência será gerar maior oferta para o leitor, ter mais títulos expostos nas lojas e sites, e, consequentemente, incremento de venda”, conclui Luciana.

Para atender o mercado nordestino, foi feita uma análise do perfil dos compradores da região e as obras de maior interesse para o público local. Inicialmente, 1.5 milhão de exemplares serão distribuídos no Nordeste, mas a ideia é descobrir novas variáveis e tendências do mercado, ampliando este número.

Sustentabilidade

O funcionamento ainda influencia na redução da emissão de CO2 da editora. Isso porque o catalogo passará a ser enviado por cabotagem do Porto de Santos até o Porto de Suape. Atualmente, os livros percorrem 2654 km com uma emissão de gás carbônico de 3,2 toneladas. A estimativa é de uma economia de 76% nas emissões totais do composto químico.

