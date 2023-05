Compaz Dom Hélder Câmara ganha espaço com PCs para moradores acessarem o Conecta Recife

A- A+

O Compaz Dom Helder Câmara, no bairro de Joana Bezerra, região central do Recife, ganhou um Espaço Conecta Recife. O local dispõe de computadoes conectados à internet gratuitamente e de atendentes para que os moradores possam fazer uso e acessar digitalmente os serviços disponibilizados pela Prefeitura do Recife (PCR) através do portal Conecta Recife.



O espaço é o quarto oferecido pela PCR na cidade. Há também nas unidades do Compaz Eduardo Campos e do Compaz Ariano Suassuna, além do Shopping Riomar, no Pina. Todos funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h, e, aos sábados, das 8h às 12h.



“É um espaço de inclusão que foi criado pela prefeitura para ampliar o acesso aos serviços digitais. É um facilitador para o usuário que não tem tanta intimidade com o aplicativo ou que não tem acesso a internet, por exemplo”, afirma Bernardo D’ Almeida, presidente da Empresa Municipal de Informática (Emprel).

