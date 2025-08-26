Compaz Leda Alves realiza 2ª edição da Feira da Bença

A- A+

O Compaz Leda Alves, no Pina, será palco, nesta sexta-feira (29), da 2ª edição da Feira da Bença, a partir das 9h30. Inspirada na tradicional bênção de São Félix, realizada semanalmente no Convento São Félix de Cantalice, a iniciativa celebra a cultura, a arte e o fortalecimento da economia criativa local. A entrada é gratuita.



A feira acontece em parceria com a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife e a PRODARTE, reunindo 27 expositores com produtos de artes manuais, artesanato, alimentação e sustentabilidade. O público poderá encontrar peças exclusivas de cerâmica natural, porcelana, estamparia, papel machê, crochê, bordados, entre outros.



Além dos estandes, a programação cultural garante ainda mais diversidade: apresentação da banda Pé de Bode, o lançamento do livro “Na Terra do Podcast”, de Lina Fernandes, com bate-papo com a autora, além de exibições no auditório com a MOVAA — movimento que utiliza cultura e arte como instrumentos de transformação social —, o coletivo Delasclub e o podcast Nós por Nós, comandado por Catarina Lucrécia.





Para Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, a Feira da Bença representa mais do que um evento cultural: “A iniciativa reforça o compromisso do Compaz em promover cultura, inclusão social e fortalecimento da economia criativa. É uma ação que valoriza o trabalho dos expositores, gera oportunidades e aproxima a comunidade do equipamento”, destaca.



“O nosso Prodarte já faz parte da Feira na Bença desde a primeira edição e estará presente na segunda com muita arte e gastronomia, trazida pelas nossas expositoras e expositores. Quem ainda não conhece o evento, não pode perder”, afirmou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão.

