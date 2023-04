Compesa anuncia desconto de até 90% em pagamento pelo PIX de conta atrasada

A- A+

Os consumidores em débito com a Compesa poderão ter desconto de até 90% no valor das contas em atraso se o pagamento for realizado no PIX. A campanha de negociação de dívida junto à Companhia Pernambucana de Saneamento começa nesta segunda-feira (10).



Denominado Quita Fácil, o programa prevê também parcelamento da dívida em até 21 vezes usando o cartão de crédito - nesse caso, está previsto também desconto, mas o valor fica maior devido aos juros do cartão.

Com pagamento pelo PIX, além do maior desconto, o cliente tem a vantagem de sair da negativação num prazo de 24 horas junto ao SPC/Serasa, observa o gerente de Arrecadação da Compesa, Bruno Lisboa.

A Compesa informa que poderão participar da campanha todos os clientes com conta em atraso da Compesa, "independente do número de faturas vencidas."



A negociação da dívida pode ser feita pelos canais digitais da Compesa - na Agência Virtualou pelo aplicativo Compesa Mobile [confira o passo a passo ao fim do texto] - e também pessoalmente, em qualquer um dos 165 pontos de atendimento no estado.



A campanha, de acordo com Lisboa, seguirá nos próximos dias e a duração vai depender do volume de clientes que desejem negociar com a empresa. "Queremos que os nossos clientes de todo estado tenham condições de aderir ao Quita Fácil, uma proposta imperdível de negociação de dívida", adianta Lisboa.



Passo a passo da negociação virtual:

Agência Virtual

1 - Ao acessar o site da Compesa (https://servicos.compesa.com.br/), basta clicar em Negociações de Débitos

2 - Faça o seu login

3 - Visualize seus débitos e escolha a melhor proposta.

Aplicativo Compesa Mobile

1 - Para negociar pelo aplicativo, é necessário realizar o seu login

2 - Após isso, é só clicar no ícone de "Negociação de Débitos"

3 - Visualize seus débitos e escolha a melhor proposta.

