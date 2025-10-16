A- A+

Parceria Compesa e Agência Francesa de Desenvolvimento firmam acordo para investimentos Programa de parceria prevê financiamento de cerca de R$ 1,2 bilhão

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) avançou na contratação do Programa +Água Pernambuco, durante reunião institucional realizada na tarde de ontem (15) com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), em sua sede, no Recife.

O programa prevê um investimento de R$ 1,2 bilhão nos próximos cinco anos para modernizar, ampliar e tornar mais eficiente o sistema de captação e tratamento de água em várias regiões do estado.

Participou da agenda o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, e o diretor regional da AFD no Brasil, Dominique Hautbergue.

O modelo de financiamento internacional será firmado diretamente entre a Compesa e a AFD. A previsão é de que o contrato com a agência francesa seja formalizado até dezembro de 2025.

Para o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, a iniciativa reafirma o compromisso da empresa com o futuro sustentável de Pernambuco.

“Esse programa é estratégico para a segurança hídrica do estado. Estamos falando de uma parceria internacional firmada com base na credibilidade da Compesa, o que demonstra o reconhecimento da nossa capacidade de gestão. Investir agora, com responsabilidade, é assegurar a continuidade do abastecimento para os próximos anos, mesmo diante dos desafios climáticos e do crescimento populacional”, afirmou.

A reunião ainda contou com as presenças da diretora de Gestão Corporativa da Compesa, Rosane Patarra, do diretor de Produção e Planejamento Operacional, Flávio Coutinho, do gerente de Captações, Lauro Pellizzari, além de Rogério Barbosa, gerente de Projetos Sênior da AFD.

