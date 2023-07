Compesa lança chamamento público para contratação de sistemas de geração de energia limpa

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) publica no Diário Oficial do Estado, nesta sexta-feira (7), um chamamento público para contratação de serviços arrendamento (locação) de sistemas de geração de energia limpa, como usinas solares, eólicas e biogás, com o objetivo de atender parte de suas unidades.



A expectativa da Companhia é contemplar 1.200 unidades consumidoras em todo o Estado com a iniciativa.



Os licitantes terão acesso aos documentos do processo licitatório a partir da próxima segunda-feira (10). Com a nova licitação, a empresa estima uma economia anual de R$ 3 milhões e geração anual total de 20.200MWh, energia suficiente para abastecer 8.125 residências pernambucanas por um ano. A Compesa tem atualmente dois contratos em andamento, licitados com o mesmo modelo de negócio.

O diretor de Eficiência e Atenção ao Cliente da Compesa, Flávio Coutinho, destacou a ampliação dos modelos de energia renovável para reduzir custos e aumentar os investimentos.



“Trata-se de mais uma ação da empresa com o foco em redução de custos através da utilização de energias renováveis. O diferencial desse modelo é que amplia a participação de outras usinas de geração de energia renovável, além de solar. É um leque de oportunidades que se abre para a Companhia diminuir os custos com energia e reverter essa economia em investimentos para benefício da população”, destacou.



Em 2022, a Compesa foi responsável por 4% de toda a energia consumida em Pernambuco, número maior que os consumos individuais de 177 municípios do Estado.

Veja também

Tecnologia e Games Elon Musk ameaça processar Threads, novo concorrente do Twitter