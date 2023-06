Compesa oferece descontos de até 90% em negociações de débito

A- A+

A Compesa anunciou hoje (16) que está entrando na reta final de sua campanha de negociação de débitos. Os clientes que possuem contas em atraso têm a chance de participar do programa Quita Fácil até o dia 30 deste mês. Essa iniciativa é uma oportunidade de regularização de débitos que oferece descontos de até 90% para pagamentos à vista, dependendo do histórico da dívida. Além disso, também é possível parcelar o pagamento em até 21 vezes utilizando o cartão de crédito.

Segundo a Companhia, todos os clientes da empresa com contas em atraso podem participar da campanha, independentemente do número de faturas vencidas. Para facilitar o processo de negociação, é disponibilizado diferentes canais de atendimento.

Os clientes podem negociar suas dívidas nos seguintes canais digitais: a Agência Virtual (www.compesa.com.br), o aplicativo Compesa Mobile, disponível para download nas lojas virtuais, ou pelo WhatsApp no número (81) 9.9488.5047. Aqueles que preferirem o atendimento presencial podem se dirigir a um dos 165 pontos de atendimento físicos espalhados pelo estado.

Segundo Bruno Lisboa, gerente de Arrecadação da Compesa, “a empresa tem um grande interesse em facilitar a negociação com seus clientes, com o objetivo de auxiliá-los na regularização de suas contas”. Ele destaca que a Compesa tem realizado mutirões de negociação nos municípios e planeja ampliar essas iniciativas nos últimos dias do programa. Lisboa ressalta o compromisso da empresa em oferecer facilidades para que os clientes possam quitar suas dívidas e alcançar um equilíbrio financeiro.

Veja também

REDES SOCIAIS WhatsApp, Instagram e Facebook sofrem instabilidade nesta sexta-feira (16)