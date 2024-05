A- A+

Compesa Compesa prorroga campanha de negociação de dívidas Os clientes que ainda não negociaram suas dívidas junto à Compesa, poderão aproveitar as vantagens do Quita Fácil por mais um mês para zerar seus débitos

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) prorrogou para o próximo dia 31 de junho as vantagens da sua campanha de negociação de dívidas. A iniciativa iria ser encerrada na próxima sexta-feira (31), mas foi prolongada após pedidos dos clientes. A intenção de estender a data limite foi motivada pela alta procura de clientes para aderir a campanha. O objetivo é permitir que um maior número de pessoas possa aproveitar as facilidades desta negociação. Até o momento, mais de 90 mil clientes já aproveitaram e negociaram as dívidas junto à Companhia.

As vantagens oferecidas pela campanha continuam as mesmas, ou seja, as opções para pagamentos à vista ou parcelado continuam. Os clientes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de até 50%, e quem realizar a negociação pelo aplicativo ou site da Compesa terá um desconto adicional de mais 10%. Dependendo do histórico do débito, os consumidores poderão ter um total de até 60% de desconto sobre a dívida.

Os inscritos na tarifa social também serão beneficiados com a prorrogação da campanha, clientes inscritos nesta modalidade poderão negociar dívidas com parcelamento de até 60 vezes sem juros. As negociações podem ser feitas pelo aplicativo Compesa, no site www.compesa.com.br (na Loja Virtual) ou em uma das lojas de atendimento em todo o estado.

Parcelamento

De acordo com Bruno Lisboa, gerente de Arrecadação da Compesa, os clientes, além de receberem descontos, podem parcelar o pagamento em até 21 vezes no cartão de crédito.

“Com essa nova oportunidade, esperamos ampliar o número de negociações porque, para a Compesa, o entendimento entre empresa e cliente sempre é a melhor opção. Não temos interesse em cortar o fornecimento de água ou negativar o cliente. Por isso, estamos oferecendo excelentes oportunidades para não deixar ninguém com conta pendente”, ressaltou o gerente.

Veja também

BRASIL Haddad diz que discussão sobre taxa para importados de até US$ 50 é uma 'questão de Estado'