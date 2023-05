Compesa quer ampliar adesão de clientes de baixa renda ao Programa da Tarifa Social

A- A+

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) quer ampliar a adesão dos clientes de baixa renda ao Programa da Tarifa Social. Atualmente, 71.750 residências estão cadastradas. A expectativa é que o número chegue a 170 mil nos próximos meses.



Segundo a Compesa, Pernambuco possui a menor tarifa social do Nordeste, que é de R$ 9,44 pelo consumo de até 10m³ de água por mês. O público cadastrado também fica isento do pagamento de serviço de esgoto nas áreas onde a Companhia opera sistemas de esgotamento sanitário.



Para ter acesso ao programa, o cliente deve apresentar média de consumo dos últimos seis meses de até 10m³ de água e de até 80kwh de energia elétrica; possuir comprovante de renda, benefício social ou previdenciário no valor de até um salário mínimo vigente; ser proprietário de um único imóvel e residir em imóvel com padrão compatível com a renda familiar.





Os comprovantes, juntamente com o cópia e original do RG e CPF, devem ser apresentados em um dos 164 pontos de atendimento da Compesa, nas lojas físicas ou Expressos Cidadão espalhados por todo o Estado.



A inscrição no programa também pode ser feita no site www.compesa.com.br, na Loja Virtual, e no aplicativo da empresa, disponível para Android e IOS.

