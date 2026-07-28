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investimento Compesa realiza audiência e discute investimento de R$ 1,1 bilhão para o Engenho Maranhão Projeto segue modelo de Parceria Público-Privada (PPP), e deve beneficiar 310 mil moradores dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizou, nesta segunda-feira (27), a audiência pública do Projeto do Sistema Produtor Engenho Maranhão, no auditório do Centro Administrativo do Complexo Industrial Portuário de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. Com investimento estimado em mais de R$ 1,1 bilhão, a iniciativa prevê a construção da Barragem Engenho Maranhão e a modernização do Sistema Produtor de Suape.

Com a ação, cerca de 310 mil moradores dos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca serão beneficiados, e a iniciativa deve garantir maior oferta de água para o Complexo Industrial Portuário de Suape.

Durante o encontro, a Compesa explicou que o projeto prevê a concessão da operação por 30 anos, no modelo de Parceria Público-Privada (PPP), sem transferência da propriedade dos ativos - que permanecerão sob a gestão da Companhia. Outro ponto destacado foi o compromisso com a condução dos programas socioambientais e o diálogo permanente com as famílias que possam ser impactadas pela implantação da barragem.

A consulta pública permanece aberta até o dia 6 de agosto para recebimento de sugestões e contribuições da sociedade. Após essa etapa, as manifestações serão consolidadas e o processo seguirá para a realização do leilão no final do ano.

Na próxima quarta-feira (29) e quinta-feira (30), será realizada uma rodada de apresentação com empresas interessadas no empreendimento, em São Paulo.

"Este é um momento importante de avanço de um projeto que vai impulsionar o desenvolvimento, gerar emprego e renda para a região. A água é um insumo essencial para sustentar esse crescimento, e receber as contribuições da sociedade torna o projeto ainda mais consistente", afirmou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

O secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, Almir Cirilo, explicou que o projeto reúne benefícios para o abastecimento e o controle de cheias.

"A barragem e as adutoras vão ampliar a oferta de água, contribuir para a proteção contra enchentes e fortalecer o desenvolvimento da região. O Engenho Maranhão terá capacidade de produzir o dobro do Sistema Pirapama, representando uma solução estratégica para o desenvolvimento humano e econômico", concluiu.

*Com informações da assessoria

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