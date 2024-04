A- A+

Responsabilidade social Compesa realiza Semana de Responsabilidade Social com foco na Campanha Conta Comigo O objetivo é divulgar os diversos projetos voltados à educação ambiental, participação social e inclusão social e produtiva

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realiza a Semana de Responsabilidade Social com foco na Campanha Conta Comigo. O objetivo é divulgar os diversos projetos voltados à educação ambiental, participação social e inclusão social e produtiva.

Para celebrar a parceria entre a Compesa e as 11 entidades conveniadas, que recebem doações dos clientes por meio da conta de água, haverá um evento na sede da Companhia, na Avenida Jayme da Fonte, bairro de Santo Amaro, no Recife, a partir das 14h desta terça-feira (9).

Estarão presentes os representantes das 11 instituições que prestam serviços de assistência socioambiental à sociedade pernambucana, além de apresentações de atrações culturais protagonizadas pelos assistidos, exposição sobre o trabalho desenvolvido e comercialização de itens produzidos por projetos sociais dessas entidades.

A Semana de Responsabilidade Social da Compesa se estende até a próxima sexta-feira (12) com diversas atividades voltadas para os empregados da empresa.

Instituída pela Lei Federal nº 13.559, de 21 de dezembro de 2017, a Semana de Responsabilidade Social é comemorada na segunda semana de abril. A Compesa dará destaque ao eixo de inclusão social e produtiva através do Programa Conta Comigo.

Durante a semana serão realizadas diversas apresentações culturais pelas Organizações da Sociedade civil participantes desta parceria.



“O evento será uma oportunidade de compartilhar experiências, fortalecer as parcerias e reafirmar o compromisso com a responsabilidade social”, destacou o presidente da Compesa, Alex Campos.

Conta Comigo

O programa visa fomentar, em todo o Estado, projetos de instituições sociais nas áreas de saúde, educação, cultura e cidadania, beneficiando crianças, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social.

A partir do programa são realizados acordos de cooperação entre a Compesa e as Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, selecionadas para receber doações financeiras dos clientes da Compesa, por meio da conta de água, com valores de R$1, R$2,50, R$5 e R$10.

Veja também

OPORTUNIDADE BNDES terá concurso para preencher 150 vagas com salários de R$ 20.900; confira