Suape Complexo de Suape apresenta novo Plano Diretor Suape 2035 O instrumento dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do solo do território sob administração da estatal portuária

O Complexo Industrial Portuário de Suape lança, nesta quinta-feira (29), o Plano Diretor Suape 2035. Com o objetivo de melhorar a gestão territorial. Entre as mudanças mais relevantes apresentadas está a solução orientadora do parcelamento, com uma malha viária hierarquizada e uma concepção modular para a ocupação do território, contando com padrões básicos de dimensionamento de lotes e quadras, além de padrões viários compatíveis com o cenário de ocupação futura.

A solenidade de lançamento foi realizada na Sala do Investidor, localizada no centro administrativo da empresa, em Ipojuca, Pernambuco. Empresários do setor portuário foram convidados para a solenidade na qual foram apresentados os principais pontos de atualização do documento.

O novo instrumento, além de destacar mudanças em relação aos marcos do ordenamento do território de duas zonas produtivas do território – a Zona Industrial (ZI) e a Zona Central de Serviços (ZCS), aponta soluções relacionadas, principalmente, ao tema habitacional. O documento, considerando a presença histórica das famílias residentes, faz delimitação de setores de caráter especial, prevendo a consolidação dessa parcela da população. Seja em espaços de características urbanas, seja em territórios rurais, onde se possa praticar agricultura familiar ambientalmente sustentável.

Em relação à Zona de Preservação Ecológica (ZPEC), é proposta uma subdivisão, resguardando grande parte do território como área determinada para preservação mais rigorosa. Ainda é prevista a adoção de uma forma de ocupação de conservação sustentável, por meio da implantação de sistemas agroflorestais para acolher parte da população rural residente no complexo. No que diz respeito ao patrimônio cultural, as propostas desenvolvidas estão focadas nos desafios e no potencial de sustentabilidade dos artefatos arqueológicos.

Segundo o diretor-presidente de Suape, Francisco Martins, alguns dos pressupostos do plano vigente precisaram ser reavaliados, porém, sem colocar em risco a integridade dos fundamentos essenciais expressos nos objetivos já consagrados no projeto vigente. “Conseguimos fazer uma proposta de mudança substancial e, para isso, precisamos assumir uma postura mais arrojada e inovadora com o intuito de superar a complexidade dos desafios encontrados, mas respeitando o trabalho já consolidado”, ressaltou. “O novo Plano Diretor é um instrumento construído para fortalecer o planejamento a longo prazo desse ativo tão importante para Pernambuco que é o Porto de Suape”, completou.

