Pernambuco Complexo Industrial Portuário de Suape celebra 45 anos No local, os empreendedores montaram uma feira com diversos produtos

O Complexo Industrial Portuário de Suape realizou, na tarde desta sexta-feira (24), uma solenidade de comemoração aos seus 45 anos. O evento aconteceu na área externa do centro administrativo da empresa.

Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE), o Porto de Suape apresentou dois projetos sociais que estimulam o empreendedorismo: o Tô na Feira e o Encadeamento Produtivo. No local, os empreendedores montaram uma feira com diversos produtos.

O complexo abriga 83 corporações em 12 polos de desenvolvimento, gerando 20 mil empregos.

Ao longo de quatro décadas e meia, foram injetados R$ 74,5 bilhões em investimentos privados. Para os próximos quatro anos, a previsão é a instalação de 12 novos empreendimentos, com movimentação financeira de R$ 46 bilhões, e geração de cerca de 30 mil novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos.

A celebração contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB); da vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania); e dos secretários estaduais Mariana Melo (Mulher); Ellen Viégas (Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca); Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico), além do diretor-presidente do Porto de Suape, Marcio Guiot; do presidente do Conselho de Administração do Porto de Suape (Consad), Paulo Sales; da prefeita de Ipojuca, Célia Sales (PP) e dos deputados estaduais Pastor Cleiton Collins (PP); Romero Sales Filho (União Brasil); e Simone Santana (PSB), entre outras autoridades.

