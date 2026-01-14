A- A+

BALANÇO Compliance Zero: PF apreende 39 celulares, 30 armas e veículos avaliados em R$ 16 milhões Agentes cumpriram 42 mandados de busca e apreensão na segunda fase da operação contra o banco Master

A Polícia Federal divulgou o balanço dos bens apreendidos na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada para aprofundar as investigações sobre supostas fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

Segundo a corporação, foram apreendidos 39 celulares, 31 computadores e 30 armas durante o cumprimento de mandados.

A PF também recolheu R$ 645 mil em dinheiro em espécie e 23 veículos, avaliados em cerca de R$ 16 milhões. O boletim foi informado pela corporação no final desta quarta.

A segunda fase da operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes do banco Master, foi deflagrada nesta quarta-feira. Um dos alvos foi o dono do banco, Daniel Vorcaro. Em novembro do ano passado, ele chegou a ser preso na primeira fase da operação, prestes a embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Nesta quarta-feira, o cunhado de Vorcaro, o empresário Fabiano Zettel, alvo da operação, chegou a ser detido quando estava em um aeroporto com destino também a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele foi liberado em seguida. A defesa do banqueiro afirmou que ele colabora "continuamente" com as investigações.

A operação investiga, entre outros pontos, empréstimos do Master a empresas que posteriormente reaplicavam recursos em fundos administrados pela gestora Reag. Ela também aparece na Operação Carbono Oculto, que apura os laços econômicos do PCC, como no setor de combustíveis.

O dinheiro era movimentado em transações sucessivas entre diversos fundos com rentabilidade ao final muito superior à verificada em qualquer parâmetro de mercado.

