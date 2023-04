A- A+

negócios Compra da Actisivion pela Microsoft, maior negócio da indústria de games, é barrada no Reino Unido Operação de US$ 69 bilhões foi vetada por reguladores britânicos sob alegação de que prejudicaria a concorrência. Em jogo, está o futuro do Xbox

O maior negócio da indústria de games do mundo foi barrado nesta quarta-feira (26) pelos reguladores britânicos. A compra da Activision Blizzard pela Microsoft, que envolveria um montante de US$ 69 bilhões, foi vetada sob alegação de que a união entre as duas empresas poderia prejudicar a concorrência no segmento de jogos em nuvem.

A Microsoft, fundada por Bill Gates, é fabricante dos consoles Xbox e mantém um serviço de assinatura na nuvem com enorme diversidade de jogos, o Xbox Game Pass. A Activision é uma desenvolvedora de games, criadora de títulos de grande sucesso como o Call of Duty, World of Warcraft e Guitar Hero.

Na avaliação da Autoridade de Competição e Mercados (CMA), órgão regulador do Reino Unido, o negócio poderia resultar em preços mais altos para os usuários, menor oferta de games para os consumidores e menos investimento em inovação no segmento.

A instituição disse que suas preocupações não poderiam ser equacionadas com remédios, como são chamadas medidas determinadas por órgãos antitruste para minimizar danos à concorrência.

Um desses remédios que chegou a ser cogitado seria a venda do game Call of Duty. Outras medidas cogitadas pela CMA envolveriam promessas para permitir que rivais oferecessem o jogo em suas plataformas, algo que a Microsoft começou a fazer, mas a instituição concluiu que isso também não seria suficiente para assegurar a competição.

No esforço de obter a aprovação da transação, a Microsoft chegou a firmar, em fevereiro, acordo para levar uma série de jogos para plataformas concorrentes. Os games seriam disponibilizados para usuários do Nintendo por uma década. A empresa também assumiu o compromisso de disponibilizar seus jogos para o GeForce Now, serviço de games em nuvem da Nvidia.

A decisão das autoridades britânicas antecede as de outras duas instâncias reguladoras em que o negócio está sendo analisado: a agência da União Europeia e a Federal Trade Commission (FTC), nos Estados Unidos.

Nos EUA, a FTC já havia aberto um processo de investigação em dezembro do ano passado para barrar o negócio.

