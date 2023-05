A- A+

Comércio Compras do Dia das Mães exigem mais atenção dos consumidores; confira dicas Quem deixou para escolher o presente de última hora precisa se preocupar com alguns detalhes como a política de troca das lojas

Faltando apenas três dias para o Dia das Mães, o consumidor que deixou a compra do presente para a última hora, precisa estar mais atento do que nunca para que a celebração da data não se transforme em uma grande dor de cabeça. Tanto para quem prefere a comodidade da compra pela internet, quanto para aqueles que não abrem mão da loja física, algumas dicas são valiosas.

Para quem optar por escolher o presente presencialmente, é preciso lembrar que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não obriga nenhum lojista a realizar a troca do produto por questões como cor, tamanho ou modelo. A dica é do advogado especialista em Direito do Consumidor, Edson Cesário. Ele lembra que apenas peças com defeitos estão cobertas. Ou seja, antes de fechar a compra, é preciso saber sobre a política de troca da loja.

Além disso, a forma de pagamento também pode pesar no preço final. Isso porque a legislação atual permite que o comércio possa cobrar mais caro para quem opta pelo pagamento através do cartão de crédito. “Por tudo isso, pesquisar antes de se decidir, é fundamental”, ressalta o advogado.

Já para quem compra pela internet, uma questão que precisa estar na mente do consumidor é o prazo de entrega – porque o presente pode chegar depois do Dia das Mães. E se a empresa não cumprir o estabelecido no ato da compra, o consumidor pode desistir do produto. O mesmo acontece se a compra não estiver de acordo com o que ele viu no site. Nesse caso, entra em vigor, a lei do arrependimento que garante a restituição integral do valor da venda. “O consumidor também deve estar atento também aos sites falsificados que podem gerar grandes prejuízos”, completa Cesário.

Movimento

Mas toda essa preocupação com o presente do Dias das Mães tem uma razão fundamental. A data é considerada a segunda melhor para o comércio, perdendo apenas para o Natal. E tanto presencialmente quanto pela internet, a movimentação em torno do período já é significativa. O Centro do Recife, por exemplo, já vem registrando uma maior circulação com a aproximação do Dia das Mães. Faltando três dias para a data comemorativa, os comerciantes disseram esperar um público ainda maior antes do domingo (14) e se mostraram animados com as vendas.

Algumas lojas até reforçaram as suas equipes para atender quem quer garantir o presente. “A espera é que o movimento aumente ainda mais nesses últimos três dias porque as pessoas costumam deixar para em cima da hora. Contratamos até uma funcionária a mais para suprir essa necessidade”, disse ontem (11) Missilene, 59 anos, gerente de uma loja de roupas do centro.

O porteiro, Carlos André de 46 anos, escolheu o dia para ir até o centro para presentear sua mãe. “Eu vou comprar uma camisola. Eu costumo comprar com antecedência, mas dessa vez não deu tempo”, explicou ele, justificando o motivo de ter deixado a compra para o momento mais perto da comemoração. Já o ambulante José Antônio, 48 anos, também aposta alto nas vendas para o Dia das Mães. “Acho que aumentou uns 100% em relação aos anos de pandemia. Ano passado eu comprei, por exemplo, 200 caixotes usados para colocar os presentes. Para este ano, eu comprei 400 porque eu já esperava que fosse vender mais. As pessoas estão comprando produtos mais baratos.”

Internet

Pesquisa realizada pela plataforma OLX – que atua na internet com vendas dos mais diversos produtos – mostrou que, entre os consumidores que pretendem presentear as mães, 81,3% apontaram itens de moda e beleza como sua primeira opção. Em seguida, 27,3% pretendem investir em experiências como um jantar por exemplo. Em terceiro, empatados, estão itens para a casa e eletrônicos com 14,7% cada um.

Dos pesquisados, 35% estão dispostos a gastar entre R$ 50 e R$ 100 na compra do presente, enquanto 24% gastariam entre R$ 100 e R$ 150; 15%, de R$ 150 a R$ 200; e outros 15% desembolsaria mais R$ 200. O estudo abordou 300 pessoas em todo o País.

Restaurantes

E por falar em experiências, pesquisa da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes (Abrasel) em Pernambuco mostrou que 85% dos empresários do setor esperam um aumento no faturamento no Dia das Mães entre 5% e 30% em relação aos domingos comuns. "Essa é uma data muito importante para o setor de alimentação fora do lar, e estamos otimistas com relação às vendas", afirma Toni Sousa, presidente da Abrasel-PE. "Isso mostra que há uma grande expectativa por parte dos empresários, e esperamos que essa perspectiva se concretize", acrescenta Sousa.

