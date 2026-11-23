A- A+

cuidado Compras na Black Friday exigem atenção para evitar prejuízos Para lidar com situações inesperadas, conhecer as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) é fundamental

A Black Friday movimenta o comércio com uma grande variedade de ofertas e descontos, mas também exige atenção dos consumidores para evitar prejuízos. Propagandas enganosas, cobranças indevidas, fraudes e atrasos nas entregas estão entre os problemas que podem surgir durante o período de promoções.

Para lidar com essas situações, conhecer as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) é fundamental.

A advogada e docente do curso de Direito da Estácio, Julia Valois, explica que o consumidor deve observar não apenas o preço anunciado, mas também as condições da oferta e as informações fornecidas pelo estabelecimento.

Quando uma publicidade apresenta dados falsos ou induz o comprador ao erro, por exemplo, pode ser caracterizada como propaganda enganosa, prática vedada pelo artigo 37 do CDC. Nesses casos, é possível exigir o cumprimento da oferta, optar por um produto equivalente ou cancelar a compra, com a devolução integral do valor pago.

Outro direito importante diz respeito às compras realizadas pela internet ou por telefone. Nesses casos, o artigo 49 do CDC assegura o direito de arrependimento, permitindo que o consumidor desista da contratação em até sete dias, contados da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, sem precisar apresentar justificativa.

A especialista também chama atenção para os cuidados com a segurança dos pagamentos. Em situações de clonagem de cartão, cobranças não reconhecidas ou vazamento de dados, a orientação é comunicar imediatamente o ocorrido à administradora do cartão e solicitar o estorno dos valores.

A empresa responde pela segurança do serviço prestado, salvo quando comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Já nos casos de atraso na entrega, o comprador deve verificar o prazo informado no momento da aquisição e registrar as tentativas de contato com o fornecedor.

Quando a empresa não cumpre o compromisso assumido, o consumidor pode solicitar a restituição do valor pago e, dependendo das circunstâncias, buscar indenização por danos morais.

Atendimento

Quem se sentir prejudicado durante as compras da Black Friday e precisar de orientação também pode recorrer ao Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário Estácio Recife, que oferece atendimento jurídico gratuito à população pernambucana, incluindo demandas relacionadas ao Direito do Consumidor.

Os atendimentos são realizados por advogados experientes, com a participação de estudantes do curso de Direito, em um escritório modelo dentro da instituição. O atendimento é presencial e realizado por ordem de chegada, às segundas, terças e quartas-feiras, das 9h às 12h, e às quintas-feiras, das 14h às 17h.

O NPJ funciona no campus da Estácio Recife, localizado na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, nº 1678, no bairro da Madalena.

Veja também