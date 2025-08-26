Compromisso sustentável é foco de atuação de microfranquia pernambucana

A- A+

Atuando no segmento de microfranquias desde 2015, a empresa pernambucana PremiaPão completa uma década reforçando também o foco no meio ambiente por meio de investimentos em papel biodegradável, além de promover o plantio de mais de 1.300 árvores nativas.





“Plantamos uma árvore a cada campanha, feito por conta própria e também em parceria com a ONG Iniciativa Verde. Além disso, nossos saquinhos possuem material total biodegradável e tintas atóxicas, tendo nossa fábrica o selo de “carbon free”, que é a certificação concedida a empresas, produtos, eventos ou projetos que neutralizam a emissão de gases de efeito estufa”, explicou Raphael Mattos, fundador da PremiaPão.

A sacola plástica leva, em média, de 100 a 500 anos para se decompor, enquanto o saquinho kraft, iguais aos confeccionados pela franquia, leva de três a seis meses. “Nossa proposta não é ser apenas uma franquia acessível e com baixo investimento inicial para quem deseja se tornar microempreendedor, mas também conscientizar a sociedade sobre a importância do cuidado com o meio ambiente”, complementou Pedro Villacorta, sócio da franquia.

Atualmente, a Premiapão é a única do segmento com selo de excelência da Associação Brasileira de Franchising (ABF), tendo recebido cinco consecutivos e acumulando ainda 130 franqueados na rede.

