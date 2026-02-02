Seg, 02 de Fevereiro

COMTEL implanta novo sistema de climatização no Moinho Recife

Edifício empresarial terá capacidade total de 1.600 TR, por meio de uma Central de Água Gelada

COMTEL implanta novo sistema de climatização no Moinho Recife - Foto: Divulgação

A COMTEL Climatização será responsável pela implantação do sistema de ar-condicionado no Complexo Moinho Recife, localizado na capital pernambucana. O edifício empresarial, que conta com 16,7 mil metros quadrados de área corporativa, terá capacidade total de 1.600 TR, por meio de uma Central de Água Gelada que atende atualmente o setor empresarial. 

“A central de água gelada foi projetada para atender às demandas atuais e futuras, garantindo eficiência energética, flexibilidade operacional e alta confiabilidade ao sistema”, explicou o diretor técnico-comercial da COMTEL Climatização, Davi Nóbrega.

Para o sistema de climatização do Moinho Recife, foram instalados três chillers Carrier de 400 TR, equipados com compressores parafuso de velocidade variável e condensação a água, além de torres de resfriamento Alfaterm, bombas Armstrong com inversores de frequência e um tanque de termoacumulação. Além da implantação completa, a COMTEL também atua na manutenção do sistema.    

*Com informações da assessoria
 

