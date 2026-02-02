A- A+

climatização COMTEL implanta novo sistema de climatização no Moinho Recife Edifício empresarial terá capacidade total de 1.600 TR, por meio de uma Central de Água Gelada

A COMTEL Climatização será responsável pela implantação do sistema de ar-condicionado no Complexo Moinho Recife, localizado na capital pernambucana. O edifício empresarial, que conta com 16,7 mil metros quadrados de área corporativa, terá capacidade total de 1.600 TR, por meio de uma Central de Água Gelada que atende atualmente o setor empresarial.

“A central de água gelada foi projetada para atender às demandas atuais e futuras, garantindo eficiência energética, flexibilidade operacional e alta confiabilidade ao sistema”, explicou o diretor técnico-comercial da COMTEL Climatização, Davi Nóbrega.

Para o sistema de climatização do Moinho Recife, foram instalados três chillers Carrier de 400 TR, equipados com compressores parafuso de velocidade variável e condensação a água, além de torres de resfriamento Alfaterm, bombas Armstrong com inversores de frequência e um tanque de termoacumulação. Além da implantação completa, a COMTEL também atua na manutenção do sistema.

