Conab compra 95 mil toneladas de milho para garantir o abastecimento do ProVB em 2026

A- A+

Em leilões de compra de milho realizados nos últimos dias 18 e 24 do mês passado, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) arrematou 95 mil toneladas de milho para garantir o abastecimento do Programa de Vendas em Balcão (ProVB) ao longo do ano de 2026.

Com o investimento de aproximadamente R$ 140,7 milhões, os estoques públicos do grão tiveram um reforço, por meio de três Avisos de Compras, proporcionando aos pequenos criadores de animais, sobretudo aqueles que vivem no interior, em locais mais distantes dos grandes centros e das zonas de maior produção, o cereal para ração animal a preço mais acessíveis, abaixo dos valores de mercado locais.

Nos dois pregões realizados no dia 18/12/2025, (Avisos Nº 101/2025 e 102/2025), foram comercializadas, no total, 71,5 mil toneladas de milho a granel da safra 2024/2025, o que representa cerca de R$ 103,2 milhões em recursos.

Separadamente, no primeiro foram adquiridas 63 mil toneladas, destinadas ao abastecimento de oito Unidades Armazenadoras da estatal - Irecê/BA (4 mil toneladas), Brasília/DF (4 mil toneladas), São Luís de Montes Belos/GO (5 mil toneladas), Pontalina/GO (3 mil toneladas), Imperatriz/MA (9 mil toneladas), Uberlândia/MG (16 mil toneladas), Campo Grande/MS (12 mil toneladas) e Ponta Grossa/PR (10 mil toneladas), somando o investimento de quase R$ 92,8 milhões.

Já no segundo, 8,5 mil toneladas foram compradas, as quais foram destinadas para armazéns de terceiros credenciados para guarda de estoque públicos em Gaúcha do Norte/MT (1,5 mil toneladas) e Castelândia/GO (7 mil toneladas), sendo revertido um montante em torno de R$ 10,5 milhões.

Já no leilão realizado no dia 24/12/2025 (Aviso Nº 112/2025), foram comercializadas 23,5 mil toneladas do cereal em grãos, operação feita exclusivamente junto aos produtores rurais da agricultura familiar, por meio de associações e cooperativas ou não, sendo o produto direcionado à UA Campo Grande/MS (2 mil toneladas), e aos armazéns credenciados de terceiros de Castelândia/GO (3 mil toneladas), Goiatuba/GO (9,5 mil toneladas) e Simão Dias/SE (9 mil toneladas). Apenas nesta operação, foram aplicados mais de R$ 37,4 milhões.

Pela primeira vez, a Conab compra milho produzido pela agricultura familiar para o abastecimento do ProVB através de leilão, feito que se torna um marco do programa - além disso, nunca antes na história da Companhia se havia feito uma compra tão grande de milho da agricultura familiar, mesmo por meio de outros dispositivos operacionalizados pela estatal -, evidenciando o compromisso e esforço da estatal em assegurar os estoques públicos do grão para os pequenos criadores de animais.

Puderam participar dos leilões os produtores rurais, cooperativas, associações e comerciantes, cadastrados perante a Bolsa de Mercadorias por meio da qual pretendam realizar a operação, e registrados, na data da realização do leilão, no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e Demais Agentes da Conab (Sican), além de estarem em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e demais exigências dos editais.

Estas operações de compra de milho foram voltadas para o abastecimento do Programa de Venda em Balcão em 2026, autorizadas pela Medida Provisória nº 1.325/2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no final de novembro do ano passado, pelos ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Fazenda (MF), a partir da Portaria Interministerial nº 34, publicada no DOU no dia 12/12/2025 .

O reforço nos estoques públicos de milho vendido pela Conab vai auxiliar pequenos criadores de animais em todo o país, sobretudo aqueles produtores de ovos, leites e carnes, situados em locais mais distantes dos grandes centros e das zonas de maior produção, e que utilizam o produto para a alimentação dos seus plantéis já no início deste ano.

Veja também