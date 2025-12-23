A- A+

LEITE EM PÓ Conab destina até R$ 106 milhões para compra emergencial de leite em pó O foco são os Estados da região Sul do País

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou nesta terça-feira, 23, que destinará até R$ 106 milhões para a compra de mais de 2,5 mil toneladas de leite em pó de associações e cooperativas da agricultura familiar, o equivalente a 20 milhões de litros de leite integral.

O foco, diz em nota, são os Estados da região Sul do País, a principal produtora do Brasil, e a medida tem execução imediata, para mitigar a crise do setor, decorrente do excesso de produção.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira pelo presidente da estatal, Edegar Pretto, na Superintendência Regional da Companhia no Rio Grande do Sul, após reunião com representantes de entidades do setor leiteiro. Segundo Pretto, além de dar suporte ao setor leiteiro, a iniciativa também irá beneficiar a população em situação de vulnerabilidade social e, consequentemente, integrar as ações de combate à fome.

Atualmente, o valor de referência, fixado através da Política de Garantia de preços Mínimos (PGPM) estabelecida pela estatal está em R$ 1,88 por litro, enquanto o preço médio pago pelo mercado está em torno de R$ 2,22 por litro.

"Nessa operação em que será adquirido o produto em pó, considerando que a cada 8 litros de leite integral se faz 1 quilo de leite em pó, em média, e também os custos operacionais de produção, a companhia irá pagar cerca de R$ 41,89 por quilo do produto, um preço único calculado a partir do preço médio de referência das superintendências regionais do PR, SC e RS", disse a estatal na nota.

