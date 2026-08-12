A- A+

Cana-de-açúcar Conab deve publicar nesta semana regras para pagamento de subvenção da cana Após reunião com entidades do setor, órgão definiu que associações ficarão responsáveis pelo cadastramento dos produtores para agilizar o repasse de R$ 12 por tonelada de cana

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), deve publicar ainda nesta semana a portaria que regulamentará o pagamento da subvenção de R$ 12 por tonelada de cana aos produtores independentes do Nordeste afetados pelo tarifaço norte-americano e por outros fatores na safra 2025/2026. A previsão foi confirmada nesta quarta-feira (12) pelo presidente da Conab, Silvio Porto, durante reunião com representantes das entidades do setor, em Brasília.

O encontro ocorreu um dia após a publicação do Decreto nº 13.092, que regulamentou a subvenção autorizada pela Medida Provisória nº 1.374/2026 e estabeleceu as regras para concessão do benefício. Ao todo, poderão ser destinados até R$ 270 milhões aos produtores, com operacionalização da Conab.

Durante a reunião, ficou definido que as entidades canavieiras dos estados produtores do Nordeste serão responsáveis pelo cadastramento dos associados, com o objetivo de agilizar o processo de pagamento.

“Ficou certo de que, na sexta-feira (14), haverá reunião entre os técnicos de todas as associações e da Conab para alinhar procedimentos”, afirmou o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima, que participou do encontro.

Após a reunião na Conab, a comitiva das entidades foi recebida pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, e pelo secretário de Política Agrícola da pasta, Guilherme Campos. Participaram os presidentes da AFCP, Alexandre Andrade Lima; da Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan/PB), José Inácio; e da Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas (Asplana/AL), Fabiano França.

Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, o acompanhamento das entidades dos fornecedores de cana é relevante para garantir que o programa seja colocado em prática com rapidez.

“Considero bastante relevante esse acompanhamento por parte das entidades dos fornecedores de cana. Isso denota o empenho deles para que o programa seja agilizado e possa iniciar o mais rapidamente possível seus efeitos, que irão beneficiar toda a lavoura de cana dos produtores independentes”, afirmou.

Segundo as entidades do setor, a atuação do ministro André de Paula e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi fundamental para a consolidação da medida. “O gestor da pasta e o presidente da Câmara dos Deputados foram cruciais”, afirmaram os dirigentes.

Veja também