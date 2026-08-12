Conab deve publicar nesta semana regras para pagamento de subvenção da cana
Após reunião com entidades do setor, órgão definiu que associações ficarão responsáveis pelo cadastramento dos produtores para agilizar o repasse de R$ 12 por tonelada de cana
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), deve publicar ainda nesta semana a portaria que regulamentará o pagamento da subvenção de R$ 12 por tonelada de cana aos produtores independentes do Nordeste afetados pelo tarifaço norte-americano e por outros fatores na safra 2025/2026. A previsão foi confirmada nesta quarta-feira (12) pelo presidente da Conab, Silvio Porto, durante reunião com representantes das entidades do setor, em Brasília.
O encontro ocorreu um dia após a publicação do Decreto nº 13.092, que regulamentou a subvenção autorizada pela Medida Provisória nº 1.374/2026 e estabeleceu as regras para concessão do benefício. Ao todo, poderão ser destinados até R$ 270 milhões aos produtores, com operacionalização da Conab.
Durante a reunião, ficou definido que as entidades canavieiras dos estados produtores do Nordeste serão responsáveis pelo cadastramento dos associados, com o objetivo de agilizar o processo de pagamento.
“Ficou certo de que, na sexta-feira (14), haverá reunião entre os técnicos de todas as associações e da Conab para alinhar procedimentos”, afirmou o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima, que participou do encontro.
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Após a reunião na Conab, a comitiva das entidades foi recebida pelo ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, e pelo secretário de Política Agrícola da pasta, Guilherme Campos. Participaram os presidentes da AFCP, Alexandre Andrade Lima; da Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan/PB), José Inácio; e da Associação dos Plantadores de Cana de Alagoas (Asplana/AL), Fabiano França.
Para o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, o acompanhamento das entidades dos fornecedores de cana é relevante para garantir que o programa seja colocado em prática com rapidez.
“Considero bastante relevante esse acompanhamento por parte das entidades dos fornecedores de cana. Isso denota o empenho deles para que o programa seja agilizado e possa iniciar o mais rapidamente possível seus efeitos, que irão beneficiar toda a lavoura de cana dos produtores independentes”, afirmou.
Segundo as entidades do setor, a atuação do ministro André de Paula e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, foi fundamental para a consolidação da medida. “O gestor da pasta e o presidente da Câmara dos Deputados foram cruciais”, afirmaram os dirigentes.