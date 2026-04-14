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Companhia Nacional de Abastecimento Conab diz que 7ª previsão para safra 2025/26 mantém recorde de 356,34 milhões de toneladas Caso o resultado se confirme, este será um novo recorde no volume a ser colhido pelos produtores brasileiros

A produção de grãos na safra 2025/26 pode alcançar 356,34 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 1,2% (4,08 milhões de t a mais) em comparação com o ciclo anterior. O resultado é 0,8% (2,90 milhões de t) maior ante a estimativa do mês passado, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu sétimo levantamento sobre a safra 2025/26, divulgado nesta sexta-feira, 14. Caso o resultado se confirme, este será um novo recorde no volume a ser colhido pelos produtores brasileiros, disse a Conab em relatório.

A área semeada no atual ciclo deve registrar um crescimento de 2%, projetada em 83,3 milhões de hectares, enquanto que a produtividade deve sair de 4.310 quilos por hectares na safra passada para 4.276 quilos por hectares no ano safra 2025/26. "Mesmo com a redução prevista de 0,8%, este é o segundo melhor desempenho médio nacional já registrado pela série histórica da companhia", destacou a Conab.

A produção de soja deve ser recorde, estimada em 179,15 milhões de toneladas, aumento de 4,5% ante 2024/25 (171,48 milhões de t) A redução das precipitações em março garantiu melhores condições de campo para que a colheita pudesse evoluir, chegando a 85,7% da área, informou a Conab. Mesmo com importantes Estados produtores de soja apresentando um desempenho médio inferior ao registrado no ciclo passado, a produtividade média nacional das lavouras da oleaginosa foi a melhor já registrada, projetadas neste ciclo em 3.696 quilos por hectares.

Para o milho, segundo cultura mais cultivada no País, a Conab espera uma produção total de 139,57 milhões de toneladas, representando recuo de 1,1% em relação ao ciclo anterior (141,16 milhões de t). Enquanto que o cultivo da primeira safra do grão registrou uma elevação na área, estimada em 4,1 milhões de hectares, refletindo em uma alta da produção, podendo chegar a 27,97 milhões de toneladas; na segunda safra do cereal a colheita está prevista em 109,12 milhões de toneladas, redução de 3,6% em relação ao volume obtido na temporada 2024/25. A semeadura do segundo ciclo do milho está em fase conclusiva, e as lavouras se encontram desde a germinação à floração.

De acordo com o levantamento da Conab, também é esperada uma menor produção de arroz. Na atual safra, a produção está estimada em 11,11 milhões de toneladas, 12,9% inferior ao volume produzido na safra passada, esse resultado é atribuído, sobretudo, à redução de 13,1% na área de plantio, aliada às condições climáticas menos favoráveis em algumas lavouras. A colheita nos principais Estados produtores atinge 72% no Rio Grande do Sul, 93% em Santa Catarina e 52% em Tocantins.

Assim como o arroz, a produção total de feijão indica um volume de 2,90 milhões de toneladas, redução de 5,2%, quando comparada com a safra anterior. Mesmo com a queda, o volume estimado na safra 2025/26 assegura o abastecimento interno.

Para o algodão, a expectativa é de uma colheita de 3,84 milhões de toneladas de pluma, redução de 5,8% em relação ao ciclo anterior, reflexo de uma diminuição de 2,1% na área plantada, estimada em 2 milhões de hectares. Até o período da pesquisa, as condições climáticas foram favoráveis, e as lavouras apresentavam um bom desenvolvimento. Para a safra de inverno, a Conab estima a produção de trigo em 6,62 milhões de t, o que corresponde a uma queda de 16% ante 2025 (7,87 milhões de t).

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