Conab estima aumento na produção de cana-de-açúcar para safra 2026/27

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A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima o total de 705,2 milhões de toneladas na produção brasileira de cana-de-açúcar para a safra 2026/27. O volume, se confirmado, representa um crescimento de 4,7% em relação ao ciclo 2025/26, conforme indica o segundo Levantamento da cultura para a atual temporada.

De acordo com o boletim, divulgado nesta quinta-feira (20) pela Conab, o resultado decorre de uma elevação de 1,1% na área destinada para a colheita da cana, atualmente previsto em 9,1 milhões de hectares. Não somente, também representa uma melhora de 3,6% na produtividade média nacional, projetada em 77.905 quilos por hectare, diante das condições climáticas registradas que vêm beneficiando as lavouras desde o início do ciclo.

No Nordeste, devem ser colhidas 55,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que indica uma alta de 4,1%. De acordo com o boletim, o aumento é influenciado principalmente pela maior área a ser colhida, estimada em 923,5 mil hectares, uma vez que a produtividade média das lavouras na região deve registrar um leve aumento de 0,3% em relação ao ciclo anterior, projetada em 60.037 quilos por hectares.

Subprodutos

A Conab espera um menor volume produzido para o açúcar e um aumento na fabricação de etanol a partir da cana-de-açúcar. De acordo com o levantamento, devem ser produzidas 42,89 milhões de toneladas do adoçante na safra 2026/27, redução de 2,9% em relação à 2025/26.Já o etanol derivado da cana deve registrar aumento de 9,7% na atual safra, podendo chegar a 29,98 bilhões de litros.

Alta também para o combustível fabricado a partir do milho. A estimativa da Conab é que sejam produzidos 11,91 bilhões de litros para o combustível derivado do cereal, elevação de 17% para esta safra quando comparada com a temporada anterior. Com isso, a produção total de etanol no país deve chegar a 41,88 bilhões de litros, incremento de 11,7% em relação ao último ciclo.

Mercado

Os preços do açúcar no mercado internacional seguem em trajetória de alta em agosto, dando continuidade à recuperação iniciada no final de julho. A recuperação das cotações tem sido sustentada, entre outros fatores, pelas expectativas de maior restrição da oferta global, em um cenário marcado por riscos climáticos nas principais regiões produtoras e pela possibilidade de redução da parcela da cana-de-açúcar destinada à produção de açúcar, especialmente no Brasil.

O cenário de mercado para o etanol também permanece favorável. No mercado doméstico, a demanda pelo produto, em especial o anidro, tende a ser favorecida pela elevação do percentual obrigatório de mistura do biocombustível à gasolina, que passou de 30% (E30) para 32% (E32) no final de julho. Esse aumento pode ampliar a demanda pelo biocombustível e, consequentemente, reforçar os incentivos para o direcionamento da matéria-prima à produção de etanol.

Confira os dados completos sobre a produção de cana, de açúcar e de etanol e as condições de mercado no 2° Levantamento da Safra 2026/27.

*Com informações da assessoria

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