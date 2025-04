A- A+

BRASIL Conab projeta safra recorde para este ano, o que deve fazer preços dos alimentos caírem No ano passado, produção foi afetada pela seca em algumas regiões e inundação no Rio Grande do Sul

O Brasil vai colher uma safra recorde em 2025, de acordo com levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os dados indicam que a produção de grãos deverá atingir 328,3 milhões de toneladas, um aumento de 10,3% em relação ao ano anterior. Esse crescimento, além de consolidar o país como um dos maiores produtores mundiais de alimentos, deve trazer perspectivas positivas para a economia, como a queda nos preços para a população.

Entre os destaques está a cultura do arroz, que terá a maior área plantada dos últimos sete anos. Segundo o presidente da Conab, Edegar Pretto, a previsão é de uma produção de 12,1 milhões de toneladas, o que representa aumento de 14,3% em relação à safra anterior:

- A área plantada será de 1,7 milhão de hectares, um crescimento de 6,5%. A tendência é de queda nos preços pagos aos produtores. Isso permitirá que os preços dos alimentos se mantenham em um patamar acessível aos consumidores brasileiros.





Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o impacto da supersafra será sentido na economia, especialmente na inflação dos alimentos.

- Uma série de produtos que estão mais caros hoje terão seus preços reduzidos com a entrada da safra, que será muito expressiva. No ano passado não foi tão boa devido à seca em algumas regiões e à inundação no Rio Grande do Sul. Isso afetou a produção de arroz, e o milho ficou caro, impactando o preço do frango e do ovo. Agora, com um cenário mais favorável, esperamos uma estabilização desses preços - afirma Haddad.

Tecnologia a serviço do campo

Para que essa expansão ocorra de forma eficiente e sustentável, produtores brasileiros têm buscado alternativas para melhorar os resultados sem elevar os custos. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é o uso de insumos agrícolas cada vez mais tecnológicos, que ajudam a fortalecer as lavouras e a tornar a produção mais eficiente.

Nesse contexto, empresas do setor têm investido no desenvolvimento de soluções que favorecem o crescimento saudável das plantas sem comprometer a viabilidade econômica dos produtores. Luiz Eugênio Pontes, diretor comercial da Fertsan, empresa cearense especializada em tecnologia agrícola, ressalta a importância desse avanço.

- As soluções baseadas em ingredientes naturais, como extratos de origem marinha, contribuem para plantas mais resistentes. E plantas mais saudáveis produzem mais, garantindo maior rentabilidade ao produtor e preços menores na mesa do brasileiro - analisa Pontes: - Além do mais, esse tipo de insumo não compromete o meio ambiente e impacta positivamente a microbiota do solo.

Veja também