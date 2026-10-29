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Saneamento Concessão da Compesa começa em 23 de novembro e prevê ampliar abastecimento em Pernambuco Operação ficará a cargo das concessionárias AQUA Pernambuco e VITA Sertão, com previsão de ampliar o atendimento e modernizar os canais de comunicação com os consumidores

O diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Douglas Nóbrega, visitou a Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (29) e falou sobre as mudanças previstas com o início da operação das concessionárias privadas de distribuição de água e esgotamento sanitário em Pernambuco, marcado para o próximo dia 23 de novembro.



A mudança faz parte do processo de concessão dos serviços, que prevê a transferência dessas atividades para duas empresas privadas, AQUA Pernambuco e VITA Sertão. Segundo Douglas Nóbrega, a população será informada sobre os novos canais de atendimento e sobre como entrar em contato com as concessionárias responsáveis por cada região.

“Qual o grande objetivo da concessão? Melhorar o abastecimento de água e as redes de coleta de esgoto à população. Isso vai ser ampliado, nós estamos trazendo aí com a concessão de capital privado para, junto com a Compesa e o governo do estado, ampliarem toda essa rede de abastecimento”, afirmou.

Nóbrega também destacou a previsão de ampliação dos pontos de atendimento nos municípios e a digitalização de canais de comunicação com os consumidores. Segundo ele, as mudanças buscam melhorar a prestação dos serviços e ampliar o acesso da população ao atendimento.

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