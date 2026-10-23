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ÁGUA E ESGOTO Concessão parcial de água e esgoto em Pernambuco é adiada para 23 de novembro, diz Compesa Transição, originalmente marcada para a próxima segunda (26), foi transferida para o próximo mês

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou, nesta sexta-feira (23), o adiamento do início da concessão parcial dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Pernambuco. A transição, originalmente marcada para a próxima segunda-feira (26), foi transferida para 23 de novembro.

A alteração do calendário adia a transferência formal da gestão operacional da Compesa para o setor privado nas regiões contempladas pelo leilão.

O acordo foi assinado em abril deste ano, e previa um limite de seis meses - que vence em outubro - até a transição.

A partir de 23 de novembro, a responsabilidade pela distribuição de água e pelas etapas de coleta e tratamento de esgoto passa para a iniciativa privada.

A AQUA Pernambuco assumirá a distribuição de água e coleta de esgoto do Litoral até parte do Sertão do estado. Já a VITA Sertão irá operar os serviços em 24 municípios do Sertão, incluindo Petrolina.

Concessão

O projeto de concessão prevê R$ 17,4 bilhões em investimentos e R$ 4 bilhões em outorga, com parte dos recursos destinada diretamente a 151 municípios da Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão.

O modelo preserva a Compesa como empresa pública, responsável pela captação e tratamento (produção) da água. As concessionárias privadas assumiram as etapas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto por um prazo de 35 anos.



A intenção do estado com a concessão é alcançar a meta do Marco Legal do Saneamento Básico, que prevê o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033.

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