Concessionária Rota do Atlântico (CRA) reajusta tarifas de pedágio a partir do dia 4 de janeiro

A partir da meia-noite do dia 4 de janeiro de 2024, o pedágio da Concessionária Rota do Atlântico (CRA), administrada pela Monte Rodovias, em Pernambuco, terá reajustes. O valor passará de R$ 10,20 para R$ 10,70, para veículos de passeio.

A medida é uma previsão contratual de reajuste anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e foi autorizada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), e publicada no Diário Oficial Estado de Pernambuco, na última sexta-feira (22).

A Rota do Atlântico é um sistema viário composto pelas rodovias estaduais: PE-009, VPE-052 e VPE-034. Na rodovia, os motoristas podem ter acesso, por exemplo, ao Complexo Industrial e Portuário de Suape e às praias do Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com a presidente da Rota do Atlântico, Rafaela Araújo, os recursos provenientes do reajuste tarifário são destinados a investimentos em melhorias na infraestrutura rodoviária, visando proporcionar uma experiência mais segura e eficiente para os usuários, que conta com manutenção constante, modernização tecnológica e projetos para minimizar impactos ambientais.

“Sempre reiteramos o nosso compromisso em oferecer serviços de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento e segurança viária das regiões. Passam pela CRA, diariamente, cerca de 20 mil veículos. A rodovia está inserida nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Investimos, na concessão, desde o início do contrato, mais de 400 milhões de reais, e geramos, em média, 200 empregos diretos e indiretos”, explicou.

A operação na rodovia resultou em uma redução no número de sinistros em torno de 64%, e em 51% a menos de vítimas, em relação ao início da concessão. O valor do pedágio também é destinado para o revestimento asfáltico, capinação, limpeza e manutenção de placas de sinalização, drenagens, sinalização horizontal, manutenção do paisagismo, que realiza limpeza e conservação de canteiros, além da modernização dos atendimentos nas praças de pedágio, que contou com a recente implantação de cabines de autoatendimento, e, a manutenção e modernização dos sistemas e câmeras utilizadas pelo monitoramento viário, entre outros serviços.

A rodovia conta com serviço de auxílio ao usuário, que possui recursos como guincho leve e pesado e ambulâncias disponíveis 24h, todos os dias da semana, além de remoção de veículos, troca de pneus, auxílio mecânico e atendimento pré-hospitalar.

O serviço pode ser acionado, a qualquer momento, pelos usuários, que serão atendidos pela equipe do Centro de Controle Operacional, que monitora câmeras distribuídas pelas vias, através do telefone de emergência: 0800.031.0009.

Confira abaixo os valores das novas tarifas:

1. Automóvel, caminhoneta, furgão (2 eixos/rodagem simples) – R$ 10,70

2. Caminhão leve, ônibus, caminhão e furgão (2 eixos/rodagem dupla) – R$ 21,40

3. Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus (3 eixos/rodagem dupla) – R$ 32,10

4. Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (4 eixos/ rodagem dupla) – R$ 42,80

5. Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (5 eixos/rodagem dupla) – R$ 53,50

6. Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (6 eixos/rodagem dupla) – R$ 64,20

7. Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (7 eixos/rodagem dupla) – R$ 74,90

8. Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (8 eixos/rodagem dupla) – R$ 85,60

9. Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (9 eixos/rodagem dupla) – R$ 96,30

10. Automóvel ou caminhonete com semirreboque (3 eixos/rodagem simples) – R$16,10

11. Automóvel ou caminhonete com reboque (4 eixos/rodagem simples) – R$ 21,40

12. Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (2 eixos/rodagem simples) – R$ 5,40

