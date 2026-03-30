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CRÉDITO Concessões do consignado privado caíram 22,5% em fevereiro ante janeiro, revela BC O montante passou de R$ 9,216 bilhões para R$ 7,146 bilhões no período

As concessões de crédito consignado para trabalhadores do setor privado caíram 22,5% em fevereiro, na comparação com janeiro, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 30. O montante passou de R$ 9,216 (revisado de R$ 9,212 bilhões) bilhões para R$ 7,146 bilhões no período.

O saldo da modalidade cresceu 5,9% em fevereiro, para um total de R$ 92,506 bilhões.

Os números refletem principalmente o comportamento do novo modelo de consignado privado, o Crédito do Trabalhador, lançado pelo governo no fim de março de 2025.

A taxa média de juros do consignado privado aumentou de 57,4% em janeiro para 59,4% em fevereiro. O governo espera que, com o Crédito do Trabalhador, o tomador migre para linhas com taxas mais baixas.

O comportamento dos juros no consignado privado, porém, tem registrado alta neste primeiro momento, refletindo a adaptação de instituições financeiras à modalidade e o interesse pelo segmento.



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