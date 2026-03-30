Concessões no crédito livre caem 6,8% em fevereiro ante janeiro, afirma BC
Taxa de inadimplência nas operações de crédito livre subiu de 5,3% em janeiro (revisado, de 5,5%) para 5,5% em fevereiro
As concessões de crédito livre dos bancos caíram 6,8% em fevereiro, na comparação com janeiro, para R$ 551,6 bilhões, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 30. No acumulado de 12 meses, crescem 8,3%. Os dados não têm ajuste sazonal.
Concessões para pessoas físicas caíram 8% no mês, para R$ 305,0 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 10,1%. As concessões para empresas recuaram 5,3%, para R$ 246,0 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 6,3%.
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A taxa de inadimplência nas operações de crédito livre subiu de 5,3% em janeiro (revisado, de 5,5%) para 5,5% em fevereiro, informou o Banco Central. A taxa para pessoas físicas passou de 6,7% (revisado, de 6,9%) para 6,9%. A das empresas aumentou de 3,1% (revisado, de 3,3%) para 3,3%.
A inadimplência do crédito direcionado, com recursos da poupança e do BNDES, avançou de 2,5% para 2,6%, de janeiro para fevereiro
Considerando o crédito total, que inclui o livre e o direcionado, a taxa passou de 4,1% (revisado, de 4,2%) para 4,3%