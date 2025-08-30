S�b, 30 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado30/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
loterias

Concurso 2.908 da Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões neste sábado (30)

Apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado

Reportar Erro
Mega-SenaMega-Sena - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

As seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Leia também

• Último mês do inverno: confira a previsão do tempo para setembro no Brasil

• Para Amcham Brasil, aplicação da lei de reciprocidade aos EUA prejudica parceria bilateral

• Audi Q3 2026 será produzido no Brasil a partir de 2026

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter