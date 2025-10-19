Dom, 19 de Outubro

Concurso 2929: Mega não tem acertador e prêmio vai a R$ 76 milhões

A quina teve 55 apostadores e cada um vai receber R$ 48.914,30

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2929 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (18) à noite em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (21), será de R$ 76 milhões.

Foram sorteadas as dezenas 03 -07 - 08 - 34- 35 - 51.

A quina teve 55 apostadores e cada um vai receber R$ 48.914,30. Os 4.762 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 931,23.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

