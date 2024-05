Concurso Caixa: local de prova é divulgado; saiba como consultar

A- A+

A Caixa Econômica Federal divulgou nessa terça (21) o local de prova para os candidatos do concurso Caixa. No total, serão oferecidas 4.050 vagas no país. Prova será aplicada em todo os estados do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade na região.

Como consultar o local de prova do Concurso da Caixa?

Para acessar o local de prova do Concurso da Caixa, o candidato precisa logar na área do candidato do site da Cesgranrio com o CPF e a senha.

Concurso Caixa foi adiado no Rio Grande do Sul?

A Caixa Econômica Federal informou o adiamento das provas do concurso do banco para os candidatos do Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade no estado, mas decidiu manter a prova no restante do país no dia 26 de maio. A nova data para os candidatos do RS ainda está em definição.

Cerca de 47 mil inscritos afetados pela calamidade no estado farão as provas em data ainda a definir. Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o país se inscreveram no concurso que oferece mais de 4 mil vagas, incluindo cadastro reserva.

Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915, dependendo do perfil da vaga. Há oportunidades para ensino médio (técnico bancário e técnico bancário da área de TI) e superior (médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho).

Como serão as provas do Concurso Caixa?

Todos os candidatos serão avaliados, em primeira etapa, por prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

A segunda etapa será prova de redação, para vagas de nível médio, e prova dissertativa, para as oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, haverá ainda prova de títulos.

Onde serão realizadas as provas do Concurso Caixa?

O Globo criou uma ferramenta para o candidato saber onde acontecerão as provas. É possível buscar por cargo e ver em quais municípios serão feitas a prova no seu estado. Casos não estejam visualizando a ferramenta, clique aqui.

Vagas para ensino médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Técnico bancário novo/ Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas para ensino superior

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Confira abaixo os conteúdos das provas do concurso da Caixa

Técnico bancário novo

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Bancários (15), Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (5), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5), Atendimento Bancário (10).

Segunda etapa: prova de redação.

Médico do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Médicos Gerais (10), Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador (15), Legislação Específica (10), Auditoria Médica e Plano de Saúde (5).

Segunda etapa: prova discursiva.

Engenheiro de segurança do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Saúde e Segurança no Trabalho (40).

Segunda etapa: prova discursiva.

As inscrições devem ser feitas no site da organizadora da seleção, a Fundação Cesgranrio.

Qual o valor da taxa de inscrição para o concurso da Caixa?

As taxas de inscrição serão de R$ 50, para posições de nível médio, e R$ 65 para as de nível superior.

Até quando pode ser solicitada a isenção do concurso da Caixa?

Solicitações de isenção de taxa de inscrição deverão ser feitas até 7 de março.

Além do salário, quais os benefícios a que os aprovados terão direito?

auxílio-alimentação e refeição - R$1.014,42;

auxílio cesta alimentação - R$799,38;

13º cesta alimentação - R$799,38;

auxílio creche/auxílio babá - R$602,81;

assistência à saúde; e

previdência complementar.

