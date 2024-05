A- A+

prova Concurso Caixa: qual o horário da prova e do fechamento dos portões? Prova do Concurso Caixa será aplicada neste domingo (26), às 13h, no horário de Brasília. Candidatos do Rio Grande do Sul tiveram provas adiadas e farão em nova data

O concurso da Caixa Econômica Federal acontece neste domingo (26) e os portões de acesso ao local da prova serão abertos às 11h30 (horário de Brasília) e fechados às 12h30. A aplicação da prova começará às 13h, com término às 18h. No total, serão oferecidas 4.050 vagas no país. O certame será aplicado em todo os estados do Brasil, exceto no Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade na região.

Qual o horário da prova do Concurso Caixa?

Com duração de cinco horas, as provas serão realizadas das 13h às 18h (horário de Brasília).

Abertura dos portões: 11h30

Fechamento dos portões: 12h30

Início das provas: 13h

Término das provas: 18h

Como consultar o local de prova do Concurso da Caixa?

Para acessar o local de prova do Concurso da Caixa, o candidato precisa logar na área do candidato do site da Cesgranrio com o CPF e a senha.

Concurso Caixa foi adiado no Rio Grande do Sul?

A Caixa Econômica Federal informou o adiamento das provas do concurso para os candidatos do Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade no estado, mas decidiu manter a prova no restante do país no dia 26 de maio. A nova data para os candidatos do RS ainda está em definição.

Cerca de 47 mil inscritos afetados pela calamidade no estado farão as provas em data ainda a definir. Mais de 1,2 milhão de candidatos de todo o país se inscreveram no concurso que oferece mais de 4 mil vagas, incluindo cadastro reserva.

Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915, dependendo do perfil da vaga. Há oportunidades para Ensino Médio (técnico bancário e técnico bancário da área de TI) e Auperior (médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho).

Como serão as provas do Concurso Caixa?

Todos os candidatos serão avaliados, em primeira etapa, por prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

A segunda etapa será prova de redação, para vagas de nível médio, e prova dissertativa, para as oportunidades de nível superior. Para as posições de nível superior, haverá ainda prova de títulos.

Vagas para Ensino Médio

Técnico bancário novo: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Técnico bancário novo/ Tecnologia da Informação: 2 mil vagas. Salário inicial de R$ 3.762, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Vagas para Ensino Superior

Médico do trabalho: 28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

28 vagas. Salário de R$ 11.186, para jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais. Engenheiro de segurança do trabalho: 22 vagas. Salário inicial de R$ 14.915 para 40 horas semanais.

Confira abaixo os conteúdos das provas do concurso da Caixa

Técnico bancário novo

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Bancários (15), Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (5), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5), Atendimento Bancário (10).

Segunda etapa: prova de redação.

Técnico bancário novo - Tecnologia da Informação

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos básicos: Língua Portuguesa (5), Língua Inglesa (5), Matemática Financeira (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5), Comportamentos éticos e compliance (5).

Conhecimentos Específicos: Tecnologia da Informação (30), Conhecimentos e Comportamentos Digitais (5).

Segunda etapa: prova de redação.

Médico do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Médicos Gerais (10), Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador (15), Legislação Específica (10), Auditoria Médica e Plano de Saúde (5).

Segunda etapa: prova discursiva.

Engenheiro de segurança do trabalho

Primeira etapa: prova objetiva.

Terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos.

Conhecimentos Básicos: Língua Portuguesa (10), Língua Inglesa (5), Conhecimentos e comportamentos digitais (5), Comportamentos éticos e compliance (5), Noções de Probabilidade e Estatística (5).

Conhecimentos Específicos: Saúde e Segurança no Trabalho (40).

Segunda etapa: prova discursiva.

Além do salário, quais os benefícios a que os aprovados terão direito?

Auxílio-alimentação e refeição - R$1.014,42;

Auxílio cesta alimentação - R$799,38;

13º cesta alimentação - R$799,38;

Auxílio creche/auxílio babá - R$602,81;

Assistência à saúde; e

Previdência complementar.

