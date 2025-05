A- A+

CONCURSOS Concurso da PF: inscrições para 1 mil vagas começam na segunda (26); salários chegam a R$ 26,8 mil Provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 27 de julho no Recife e em todas as capitais e no DF

Começam na próxima segunda-feira (26), às 10h, as inscrições para concurso público da Polícia Federal com 1 mil vagas em diversos cargos.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

- 120 vagas para delegados;

- 69 vagas para peritos;

- 630 vagas para agentes;

- 160 vagas para escrivães;

- 21 vagas para papiloscopitas.

As inscrições devem ser feitas no site da banca organizadora do certame, o Cebraspe, até 13 de junho, às 18h.

Concurso da PF: provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em 27 de julho.

Para o cargo de delegado, a prova objetiva terá duração de 3h30 pela manhã e a discursiva de 5h à tarde.

Para os demais cargos (perito, escrivão, agente e papiloscopista), as provas objetiva e discursiva terão duração conjunta de 4h30, aplicadas à tarde.

O processo prevê ainda exame de aptidão física e avaliação médica para todos os cargos — ambos de caráter eliminatório.

Candidatos ao cargo de delegado também farão prova oral, de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, o processo também terá avaliação psicológica para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória; avaliação de títulos (somente para os cargos de delegado e perito), de caráter classificatório; e investigação social para todos os cargos, de caráter eliminatório.

A investigação social será de responsabilidade da Polícia Federal, com assessoramento do Cebraspe em relação à disponibilização da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

As provas e avaliações iniciais serão aplicadas no Recife e em todas as capitais e no Distrito Federal. A prova oral, exclusiva para candidatos a delegado, será realizada apenas em Brasília.

Concurso da PF: inscrições

As inscrições custam entre R$ 180 (escrivão, agente e papiloscopista) e R$ 250 (delegado e perito).

Candidatos podem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição entre a próxima segunda-feira (26) e 2 de junho.

Salários do concurso são de até R$ 26,8 mil | Foto: PF/Divulgação

Concurso da PF: salários

Os salários iniciais são de R$ 14.164,81 (escrivão, agente e papiloscopista) a R$ 26.800,00 (delegado e perito).

Concurso da PF: reserva de vagas

Do total de vagas, 20% são reservadas para pessoas pretas e pardas e indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Convocados terão jornada de 40 horas semanais.

Concurso da PF: quem pode se inscrever?

Para os cargos de escrivão, agente e papiloscopista, podem se inscrever pessoas graduadas em qualquer curso de nível superior.

Já para as funções de delegado e perito, é preciso formação específica descrita no edital.

Concurso da PF: lotação dos aprovados

A Polícia Federal prevê a priorização da lotação dos novos servidores concursados em estados da Amazônia Legal e em unidades na fronteira brasileira.

Para determinados cargos de perito, no entanto, as vagas serão exclusivas para o Distrito Federal.

Concurso da PF: edital

Veja também