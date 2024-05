A- A+

PROVA Concurso do Banco Central será aplicado no dia 4 de agosto após adiamento Serão oferecidas 100 vagas com remuneração incial de R$ 20,9 mil

O Banco Central (BC) anunciou nesta quarta-feira (29) que as provas do concurso da instituição serão realizadas no dia 4 de agosto em todas as capitais do país. O certame estava previsto inicialmente para o dia 19 de maio deste ano, mas foi adiado em função das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril.

No total, serão oferecidas 100 vagas para o cargo de analista para o BC. 50 das vagas serão para a área de economia e finanças e outras 50 para tecnologia da informação. A remuneração inicial é de R$ 20,9 mil.

O edital do concurso foi publicado em janeiro. As vagas são oferecidas para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento.

Segundo o edital, das 100 vagas, 74 são para ampla concorrência, 6 para pessoas com deficiência e 20 exclusivas a candidatos negros.

A decisão pelo adiamento foi feita no início de maio. São 1.100 inscritos no Rio Grande do Sul, cerca de 3% dos mais de 38 mil candidatos. Segundo o BC, a medida não trará nenhum impacto financeiro.

