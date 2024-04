A- A+

CERTAME Concurso do Banco do Nordeste: mais de 400 mil candidatos estão inscritos Participantes devem conferir os detalhes em seus cartões de confirmação disponíveis no site da Fundação Cesgranrio

Mais de 400 mil candidatos se preparam para o concurso do Banco do Nordeste, cujas provas serão realizadas neste domingo (28). Os participantes devem conferir os detalhes em seus cartões de confirmação disponíveis no site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora.

“Quero desejar boa sorte aos candidatos que vão fazer a prova do concurso do Banco do Nordeste, no próximo domingo. Não esqueçam de consultar o cartão de inscrição acessando o site da banca examinadora e de chegar aos locais de aplicação com antecedência. Espero receber os aprovados aqui no BNB em breve e contar com seu trabalho para nos ajudar a continuar desenvolvendo a região”, declara o presidente da instituição, Paulo Câmara, desejando boa sorte aos concorrentes e destacando a importância de chegar aos locais de prova com antecedência.

Documentos oficiais com foto são obrigatórios, enquanto eletrônicos são proibidos, devendo ser desligados e guardados em sacos plásticos. As provas consistirão em 60 questões de múltipla escolha, com gabaritos disponíveis no dia seguinte e resultados previstos para junho.

O certame oferece 410 vagas imediatas e 300 para cadastro de reserva, com benefícios como auxílio-refeição e oportunidades de crescimento profissional.

