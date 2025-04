Concurso Embrapa: divulgados os resultados das provas objetivas e convocação para etapa prática

A- A+

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) publicou nesta terça-feira, , no Diário Oficial da União (DOU), os resultados finais das provas objetivas e os resultados provisórios das provas discursivas do concurso público de 2025.



O concurso é para preenchimento de 1.027 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de assistente, técnico, analista e pesquisador.



O certame teve com um total de 279.701 candidatos inscritos.

Os candidatos que desejarem interpor recursos contra os resultados das provas discursivas poderão fazê-lo entre os dias 30 de abril e 2 de maio, por meio do portal da banca organizadora, o Cebraspe. Após a análise dos recursos, será publicada a versão definitiva das provas discursivas.

Recursos e prazos

Próximas etapas

Para os cargos que exigem prova prática, como técnico e assistente, os candidatos aprovados nas provas objetivas deverão comparecer às avaliações práticas, que ocorrerão nos dias 17 e 18 de maio. Os locais e horários serão divulgados no site do Cebraspe a partir do dia 12 de maio.

Critérios de aprovação

Os critérios de aprovação nas provas objetivas variam conforme o cargo:

Técnico e Assistente: nota mínima de 8 pontos em Conhecimentos Gerais, 18 pontos em Conhecimentos Específicos e 30 pontos no total.

Analista: nota mínima de 8 pontos em Conhecimentos Gerais, 6 pontos em Conhecimentos Complementares, 9 pontos em Conhecimentos Específicos e 30 pontos no total.

Pesquisador: nota mínima de 10 pontos em Conhecimentos Gerais, 5 pontos em Conhecimentos Complementares, 10 pontos em Conhecimentos Específicos e 33 pontos no total.

Salários e benefícios

Os salários iniciais variam conforme o cargo:

Assistente: R$ 2.186,19

Técnico: R$ 5.556,81

Analista: R$ 10.921,33

Pesquisador: R$ 12.814,61

