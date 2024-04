Concurso impulsiona a economia e aumenta movimentação em bares e restaurantes em 30%

A- A+

Durante o mês de abril, o concurso "Comida di Buteco" vem movimentando os bares e restaurantes do Estado. Os estabelecimentos vem garantindo faturamento até cinco vezes maior que em períodos normais. Além disso, o consumo nos dias que tradicionalmente são menos movimentados, durante o concurso gastronômico, equivale ao da véspera de fim de semana. A expectativa para este ano é que o evento, que se encerra neste domingo (28), movimente em 30% o faturamento nos estabelecimentos participantes da RMR.

A expectativa do concurso neste ano é levar 50 mil butequeiros aos 44 estabelecimentos localizados no Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, gerando um crescimento significativo na economia e consolidando a rentabilidade dos participantes, além de superar os números históricos de 2023, através da essência e culinária dos estabelecimentos participantes.

A edição 2024 do Comida di Buteco acontece em mais de 40 cidades, divididas em 25 circuitos por todo o País. No último ano, o concurso alcançou resultados surpreendentes e atingiu marcas históricas: foram mais de 10 milhões de pessoas impactadas diretamente e R$ 300 milhões de impacto na cadeia produtiva do ecossistema Comida di Buteco; além de mais de 1 milhão de votos válidos em cédula de papel através das visitas e experiência nos bares.

Coordenadora regional do Comida di Buteco, Julia Presser ressalta o reflexo do concurso na vida dos donos e colaboradores dos butecos.

“Com o concurso, muitos negócios se tornaram mais pujantes. Diversos donos de bares conseguiram mudar a infraestrutura de seus estabelecimentos, e isso impactou positivamente não só a família deles, como também os fornecedores e trabalhadores ao redor”.

O concurso visa valorizar e impulsionar toda cadeia de valor, criando uma corrente do bem, desde os ciclos de produção, fornecedores, patrocinadores e apoiadores, até a fase final da distribuição.

“É muito importante frisar a longevidade que todas essas marcas acompanham o Comida di Buteco. Ou seja, isso confirma a responsabilidade e seriedade que o projeto leva aos quatro cantos do Brasil, sempre preocupando em desenvolver o pequeno, explica Julia.

Concurso

Na RMR, a 9ª edição do Comida di Buteco reúne petiscos ao preço fixo de R$ 35. Ao final do concurso, será eleito o "melhor buteco", a partir da avaliação dos jurados e do público. Ao todo, os estabelecimentos participantes são avaliados em quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.

A nota funciona da seguinte forma: o petisco leva 70% do peso; e as demais categorias levam 10%, cada uma. Os votos do público valem 50% do peso total; e os dos jurados, 50%.

Na segunda etapa, nacional, uma nova comissão de jurados visita os campeões de cada circuito estadual para eleger o "melhor buteco do Brasil". Em 2023, o vencedor da etapa estadual do concurso foi a Budega do Rafa, em Setúbal, na Zona Sul do Recife.

Veja também

GAMES Stellar Blade: novo game da Sony já está disponível para PS5; confira os detalhes