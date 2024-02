Concurso Nacional Unificado: 1,1 milhão de candidatos têm até sexta para pagar taxa de inscrição

A- A+

Cerca de 1,1 milhão de pessoas ainda não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição no Concurso Nacional Unificado, alertou nesta quarta-feira o Ministéiro de Gestão e Inovação (MGI). O prazo final para pagamento é na próxima sexta-feira, até 23h59.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$90, enquanto para o nível médio o valor é de R$60. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, e 692 são de nível médio.

O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code.

O Concurso Nacional Unificado, popularizado como ‘Enem dos concursos’, terminou o período de inscrições com 2,65 milhões de participantes. Assim, serão cerca de 400 pessoas disputando cada uma das 6.640 vagas.

Porém, na prática, a concorrência varia de acordo com os critérios de cada função. O MGI planeja divulgar na próxima semana o perfil dos candidatos e vagas com maiores demandas.

Veja também

FINANCIAMENTO Estudantes podem solicitar financiamento estudantil do BNB até 29 de fevereiro