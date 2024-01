Concurso Nacional Unificado: 30% dos novos servidores vão trabalhar em Brasília

A- A+

O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos concursos”, prevê que pelo menos 30% dos novos servidores que serão efetivados vão trabalhar em Brasília, um total de 1.997.

São ao todo 6.640 vagas, mas grande parte delas ainda não tem a lotação definida ou os aprovados poderão trabalhar em diversas cidades do país — o que só será conhecido no momento da nomeação.

Em órgãos como a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), com 502 vagas, há uma ampla distribuição, com previsão de lotação em diversos municípios da Amazônia Legal, por exemplo, a critério do órgão. Brasília e Rio de Janeiro também podem receber parte desses servidores.

No caso do IBGE, com 895 vagas, os servidores podem ser destinados a diferentes municípios, de norte ao sul do país, e não apenas para as capitais dos estados. A exceção para o órgão é o cargo de Pesquisador em Informações Geográficas e Esttísticas, destinado apenas à cidade do Rio de Janeiro.

Vagas disponíveis:

Brasília: 1.997 vagas;



Brasília ou Rio de Janeiro: 264 vagas;



Rio de Janeiro: 45 vagas;



Restante (previsão de três ou mais cidades): 4.334.

As provas serão aplicadas em 5 de maio, em 220 cidades brasileiras. Todas as unidades federativas vão receber o exame para a seleção dos novos servidores. Haverá questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, bem como questões dissertativas por área de atuação.

As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. A taxa de inscrição será de R$ 60,00, para vagas de nível médio, e de R$ 90,00, para vagas de nível superior.

Haverá isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, e aquelas contemplados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), assim como para os doadores de medula óssea.

