Concurso Nacional Unificado alcança 1,5 milhão de inscritos

A- A+

Um milhão e meio de pessoas já se inscreveram no Concurso Nacional Unificado, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

As inscrições para o concurso público foram abertas no dia 19 de janeiro e vão até o dia 9 de fevereiro. As taxas é de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio. O prazo para os candidatos solicitarem pedido de isenção da inscrição já foi encerrado.

Os 21 órgãos que aderiram ao chamado “Enem dos concursos” vão selecionar 5,9 mil candidatos com nível superior e 692 de nível médio. Há salários de até, aproximadamente, R$ 23 mil.

A realização da prova única está com data marcada para o dia 5 de maio. O governo estima que o concurso deve receber cerca de 3 milhões de inscritos.

Com 220 municípios da lista, a aplicação das provas será em 5.141 locais como escolas e prédios públicos. Em todo o país, será 77.242 salas e 46 candidatos por sala.

Divisão

A pessoa que fizer a inscrição vai disputar os novos postos de trabalho por blocos temáticos. São oito no total. Assim, os participantes vão concorrer a mais de um cargo, dentro da área escolhida.

A classificação, na prática, vai depender da exigência do diploma para a vaga. Ou seja, a graduação e especialidade vai ser o critério de corte dentro dos blocos. O candidato pode trocar de área ao longo do processo de inscrição. Veja:

Infraestrutura, Exatas e Engenharias (727 vagas)

Tecnologia, Dados e Informação (597 vagas)

Ambiental, Agrário e Biológicas (530 vagas)

Trabalho e Saúde do Servidor (971 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (1.016 vagas)

Setores Econômicos e Regulação (359 vagas)

Gestão Governamental e Administração Pública (1.748 vagas)

Nível Intermediário (692 vagas)

Dia da prova

Manhã (2h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco;

Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Tarde (3h30 de prova)

Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões);

Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Cronograma previsto para o Concurso Unificado:

19 de janeiro a 09 de fevereiro: inscrições;

05 de maio: aplicação das provas;

30 de julho: divulgação final dos resultados;

05 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação.

Veja também

TESOURO NACIONAL Socorro às aéreas não vai envolver dinheiro do Tesouro, diz Haddad